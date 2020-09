Die Themen Kommunikation und Information sind sehr wichtig für die Stadtgemeinde Amstetten. Im Bereich der Stadtverwaltung gibt es nämlich eine Vielzahl von unterschiedlichen Inhalten, die veröffentlicht werden müssen oder sollen. Zuständig für diese Arbeiten ist die Stabstelle für Öffentlichkeitsarbeit.

Das wohl bekannteste Medium sind die Stadtnachrichten – die AMPULS. Diese erhielten erst vor kurzem ein neues Gesicht, entsprechend dem Erscheinungsbild der Marke der Stadt Amstetten. Die AMPULS wird jedem Haushalt der Stadt gratis zugestellt und spannt den breiten Bogen von verpflichtenden Informationen aus der Stadtverwaltung über Veranstaltungsinformationen, bis hin zu „G‘schichtln“, die die Stadt bewegen. Ehrungen verdienter Persönlichkeiten und SportlerInnen sind hier nachzulesen ebenso wie aktuelle Berichte über Projekte und Aktivitäten. Es finden sich darin Informationen über die Bauvorhaben der Stadt ebenso wie das aktuelle Programm der Volkshochschule. Der bunte Kulturreigen der Kulturabteilung und der AVB wird abgebildet und auch Berichte über die neuesten Innovationen der Stadtwerke finden, um nur einige Punkte hervorzuheben, in der Stadtzeitung AMPULS Platz.

Neben dem traditionellen Printmedium AMPULS werden die umfangreichen Informationen aus und über die Stadtgemeinde Amstetten auch auf deren Webseite dargestellt. Und gerade hier wird die umfassende Informationsbreite besonders deutlich sichtbar. Auf der Webseite sind alle Abteilungen der Stadtverwaltung detailliert dargestellt und es gibt die Möglichkeit, Amtswege über Online-Formulare direkt von zu Hause zu erledigen und sich den einen oder anderen Weg ins Rathaus zu ersparen.

Auf der Homepage der Stadt finden sich selbstverständlich auch die politischen Verantwortlichen mit ihren jeweiligen Resorts angeführt, ebenso wie die Protokolle der Gemeinderatssitzungen und die jeweiligen Voranschläge für das Gemeindebudget. Da die Anforderungen an eine Webseite im Bereich der öffentlichen Verwaltung stetig höher werden und der digitale Amtsweg immer mehr in Anspruch genommen wird, ist eine Modernisierung der bestehenden Webseite geplant, die den AmstettnerInnen dann einen einfachen und intuitiven Zugang zu den Services der Stadtgemeinde ermöglicht. Diese umfasst dann auch den schon lange gewünschten digitalen Veranstaltungskalender für alle Events in Amstetten. Geplanter Umsetzungszeitraum ist bis Mitte des kommenden Jahres.

Eine wichtige Rolle in der kommunalen Informationsverbreitung kommt den regionalen Medien zu. So herrscht ein reger Informationsaustausch zwischen der Stadtgemeinde und den regionalen Printmedien wie zum Beispiel der NÖN, ebenso mit dem Lokalsender M4TV und der Infoplattform Mostropolis.

„Kommunikation und Information beinhalten einen bunten Fächer an Aufgaben, der immer wieder spannende Begegnungen mit sich bringt. Wir sind sehr oft direkt am Punkt des Geschehens und treffen Menschen aus allen Bereichen der Stadt“, beschreibt Clarissa Schmitz MBA, Leiterin der Stabstelle, das spannende Tätigkeitsfeld ihrer Abteilung.

Informationen über die Stadt Amstetten finden Sie unter www.amstetten.at