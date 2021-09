Mitten am Amstettner Hauptplatz erwartet die Besucher ein umfangreiches Angebot regionaler Produkte – angefangen von frischem Bauernbrot bis hin zu handgepressten, frischen Säften, köstlichen Mehlspeisen und bunten Obst- und Gemüsesorten ist für jeden etwas dabei.

Zusätzlich zum wöchentlichen Donnerstagstermin wird der Bauernmarkt seit dem Frühjahr nun auch immer am letzten Samstag im Monat abgehalten. Aber nicht nur am Bauernmarkt gibt es regionale Schmankerl zu entdecken, auch die Gastronomie rund um den Hauptplatz bietet tolle Frühstücks- und Brunchangebote am Samstag an.

Tradition seit Jahrhunderten

Ursprünglich ging der allseits bekannte Bauernmarkt auf die Marktrechte zurück. Diese wurden der Stadt Amstetten im 13. Jahrhundert verliehen und seit 1579 wurde ein wöchentlich abgehaltener Markt schließlich belegt.

Im 19. und frühen 20. Jahrhundert verloren diese Märkte die Funktion als Grundversorgung der Bevölkerung, blieben aber bei den Amstettnern weiterhin sehr beliebt. Da der Autoverkehr ab 1932 zunahm, musste der Wochenmarkt letztendlich weichen. Gemüse und andere landwirtschaftliche Produkte konnte man aber trotzdem bei vereinzelten Ausstellern in der Preinsbacherstraße und am Hauptplatz kaufen.



Erst ab 1982 wurde wieder ein regulärer Wochenmarkt eingerichtet und war zunächst am Parkplatz in der Preinsbacher-straße zu finden. Mit der Umgestaltung des Hauptplatzes in eine Fußgängerzone übersiedelte der Wochenmarkt in seiner jetzigen Form letzten Endes auf den Hauptplatz.