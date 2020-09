Sympathische 23 Jahre jung ist die neue Betriebsleiterin der Bestattung Tempora, Elisabeth Kranzl. Seit Dezember 2019 im Unternehmen der Stadtwerke tätig, übernahm die junge Neustadtlerin mit August 2020 die operative Leitung des fünfköpfigen Teams. Im Gespräch erzählt sie über ihre Beweggründe, ihre Einstellung zu Leben & Tod und ihre Ziele.

Frau Kranzl, Sie zählen wohl zu den jüngsten Betriebsleitern in Ihrer Branche. Ist das Alter eine Bürde?

Elisabeth Kranzl: Keineswegs. Ich komme aus einer sehr religiösen Familie und habe dadurch von klein auf einen großen Bezug zum Trauerzeremoniell, welches für die Abwicklung der Trauerfeierlichkeiten von Vorteil ist.

Aus persönlicher Erfahrung weiß ich zudem, wie wichtig es ist, Angehörige eines Verstorbenen zu begleiten und zu führen, um ein würdiges Abschiednehmen zu ermöglichen. Ich habe mit diesem Beruf eine wertvolle Aufgabe gefunden, Menschen in einer der wichtigsten Stationen ihres Lebens zu helfen.

Wie gehen Sie persönlich mit dem Aufgabenbereich Tod & Bestattung um?

Kranzl: Ich habe keinerlei Berührungsängste mit Verstorbenen und gehe sehr respektvoll mit ihnen um. Für mich ist der Tod ein Teil des Lebens, den man nicht wegschieben kann. Er ist Realität in unserem Leben. Es ist ein Kreislauf der Natur: Wo Leben endet – beginnt Neues.

Aber der Tod ist weitläufig doch ein schockierendes Mysterium, das sprachlos macht.

Kranzl: Wenn ein junger Mensch von uns geht, habe ich den Eindruck, als wäre es ein Rückschritt der Natur. Der Tod ist nie gerecht, aber wir müssen versuchen, mit ihm zu leben. Die Liebe und die Erinnerungen an die Verstorbenen helfen uns dabei, die Trauer zu überwinden. Trost spendet unser Glaube an die Gewissheit auf ein Wiedersehen.

Sie kennen die Bestattung Tempora schon einige Zeit als Trauerbegleiterin. Wie werden sie mit der Funktion als Betriebsleiterin umgehen?

Kranzl: Mir ist es – wie auch in der Vergangenheit – ein großes Anliegen, pietätvoll eine der wichtigsten Stationen im Leben zu begleiten. Dazu zählt besonders die Individualität eines jeden Trauerfalles. Unser Team ist stets bemüht, jegliche Wünsche der Angehörige bestmöglich zu erfüllen. Ich lege großen Wert auf eine gute Zusammenarbeit im Team. Gemeinsam verfolgen wir das Ziel, die Trauernden mit viel Hingabe und Feingefühl zu unterstützen. In Würde Abschied nehmen können, ist eines der größten Bedürfnisse der Hinterbliebenen und trägt maßgeblich zur Trauerbewältigung bei. Einen Schwerpunkt meiner Arbeit will ich den alternativen Bestattungsformen widmen – zum Beispiel der der Baum- oder der Donaubestattung. Dazu wollen wir verstärkt auch Trauerfeiern abseits der großen Öffentlichkeit anbieten. Die Nachfrage wird immer größer und wir haben mit unserem Trauersaal einen sehr würdevollen Ort dafür. Auch die Trauergruppe meiner Kollegin Petra Kustrin und den Tag der offenen Tür wird es weiter geben. 2021 ist der nächste geplant.

Wie würden Sie sich persönlich beschreiben?

Kranzl: Ich arbeite gerne mit und in der Natur und lege großen Wert auf Regionalität. Meine Jugendzeit prägte mich unter anderem durch mein Interesse an Vereinen und kulturellen Aktivitäten, da ich sehr kontaktfreudig bin. Ich habe stets ein offenes Ohr für Familie, Freunde und Beruf und versuche auch im Arbeitsalltag meine Fähigkeiten und Kenntnisse gut einzusetzen.

Bestattung Tempora

Ybbsstraße 1, 3300 Amstetten

Tel. 07472 609-7016

www.tempora.at