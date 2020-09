„ „Wenn der Schuh drückt, wenn etwas benötigt wird, wenn es Probleme gibt: Wir sind für die Amstettner Bürger da!“, betont Kerstin Kronsteiner, Leiterin der Abteilung Generationen und Recht. „Die Amstettner können jederzeit mit ihren Anliegen zu uns ins Rathaus kommen. Wir behandeln diese rasch und effizient.“

Kronsteiners Abteilung vereint alle Bereiche des unmittelbaren Lebensbereichs der Amstettner. „2015 wurden in dieser Abteilung alle Bereiche gebündelt, die den Bürger direkt betreffen. Mit der Intention dahinter, ganz nah am Bürger zu sein“, berichtet die Abteilungsleiterin, die zudem das Referat Recht leitet und als stellvertretende Stadtamtsdirektorin tätig ist. Ein gewaltiges Aufgabengebiet also, dass die Mutter einer dreijährigen Tochter stemmt: „Genau das ist aber auch das Schöne: Ich habe diesen lebendigen Bereich mit Bürgeranliegen auf der einen Seite, und den rechtlichen Bereich auf der anderen. Und beide mache ich wirklich gern“, erzählt Kerstin Kronsteiner.

Fokus liegt auf der Digitalisierung

Doch es ginge nicht ohne ihre Mitarbeiter, den Referatsleitern Margit Koch (Gesellschaft und Soziales) und Friedrich Bühringer (Personenstandswesen), um die große Fülle an Aufgaben und Informationen in der Abteilung verarbeiten zu können: „Ich bin in erster Linie da, wenn Entscheidungen zu treffen sind, wenn es Probleme gibt – und ich kümmere mich auch darum, Dinge weiterzuentwickeln“, skizziert Kerstin Kronsteiner ihren Tätigkeitsbereich. Die Umsetzung ihrer Planungen und Entscheidungen übernehmen dann acht MitarbeiterInnen im Referat Gesellschaft und Soziales sowie fünf im Personenstandswesen.

Konkret konzentriert sich Kerstin Kronsteiner aktuell auf die Weiterentwicklung ihrer Abteilung betreffend Digitalisierung und Modernisierung. „Wir wollen das Service am Bürger ausbauen, also, dass mehr Dinge auf digitalem Wege passieren können. So sollen etwa Förderansuchen, Anträge oder die Anmeldung beim Ferienkurier, der heuer so gut angekommen ist, künftig digital möglich sein“, erzählt die Abteilungsleiterin von ihren Visionen. Aber auch ein Amstettner Online-Veranstaltungskalender steht für sie ganz oben auf der Liste an Dingen, die sie vorantreiben möchte: „Wir müssen da einfach mit der Zeit gehen!“, ist sie überzeugt.

Handysignatur für viele Amtswege

In diesem Zusammenhang verweist sie auch auf ein sehr nützliches Online-Tool: die Handysignatur. „Man kann diese täglich vormittags bei uns im Bürgerservice beantragen. Es ist leider allgemein noch nicht sehr bekannt, dass man mittels Handysignatur schon ganz viele Amtsgeschäfte ganz einfach auf elektronischem Wege erledigen kann – etwa den Wohnsitz ummelden, einen Strafregisterauszug oder eine Wahlkarte beantragen. Man braucht dafür nur das Handy und einen Ausweis und kann jeden Vormittag zu uns kommen, ohne Voranmeldung! Die Freischaltung dauert zirka 15 Minuten“, informiert Kerstin Kronsteiner.

