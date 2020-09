Viel Bewegung herrscht derzeit im City Center Amstetten. Viele Shops haben in den vergangenen Wochen und Monaten in der beliebten Einkaufswelt eröffnet, umgebaut oder erweitert. Vor allem in Sachen Mode kürt sich das CCA einmal mehr zum lokalen Fashion Hot-Spot. Seit September bereichert nun auch eine neue Filiale der Fussl Modetraße mit Mode und Styles für sie und ihn das Einkaufzentrum.

Fussl-Eröffnung mit 14,9% Rabatt

Zum Auftakt erwartet alle Kundinnen und Kunden drei Tage lang ein Eröffnungsrabatt von exakt 14,9 Prozent auf den gesamten Einkauf.

CCA/SCHWARZ-KOENIG.AT "Das City Center Amstetten kann mit der Eröffnung der Fussl Modestraße ein weiteres Shop-HIghlight anbieten", freut sich Centerleiter Hannes Gruber.



„Wir freuen uns, bald auch in Amstetten vertreten zu sein und mit unserer Mode zu überzeugen“ erklärt Ernst Mayr, der gemeinsam mit seinem Bruder Karl Mayr das österreichische Familienunternehmen in fünfter Generation leitet.

In der neuesten Filiale kommen modebewusste Damen und Herren voll auf ihre Kosten: aktuelle Styles von lässig bis schick und eine trendige Herbst-Kollektion, genau rechtzeitig um gut gekleidet in die kältere Jahreszeit zu starten. Fussl Modestraße setzt mit seinem engagierten Verkaufsteam auf kompetente Beratung.

„Es ist uns ein großes Anliegen, unseren Kundinnen und Kunden Vielfalt und Variation zu bieten, denn genau das ist es, was sie an uns schätzen. Wir freuen uns deshalb sehr, dass wir unser Shop-Angebot mit der Fussl Modestraße erweitern konnten“, zeigt sich Centerleiter Hannes Grubner erfreut.

KULT, Deichmann und Media Markt

Zuvor hat heuer schon das neue Kult-Label KULT seine Zelte im beliebtesten Einkaufszentrum des Mostviertels aufgeschlagen. Mit Brands wie Tommy Hilfiger, Adidas, Champion, Superdry und vielen mehr bietet der Store im CCA 2 auf Ebene 2 modebegeisterten Damen und Herren die richtigen Fashion-Items für moderne, coole und sportliche Streetstyles.

Mit Umbauten und moderneren Stores haben heuer auch der führende Elektro- und Elektronik-Anbieter Media Markt sowie die faszinierende Schuhwelt von Deichmann neue Akzente im City Center Amstetten gesetzt.

NEU: Kinderwelt Rappel Zappel

Eine Neuerung gibt es auch für die kleinen Center-Besucher – die Rappel Zappel-Erlebniswelt: Tipp für alle Geburtstagskinder im Herbst: Auch eine Geburtstagsfeier lässt sich im CCA gut feiern – mit Geburtstagsmotto, Verkleidung, Torte, Kindersekt und Überraschungsgeschenk. Info, Preise & Online-Buchung unter: www.geburtstag4kids.at.

Centerleiter Hannes Grubner: „Ob Frequenzbringer wie Media Markt, H&M, Intersport Winninger, Müller, New Yorker, Billa, die im Jänner neu eröffnete CCA Apotheke oder die zahlreichen sehr beliebten lokalen Anbieter – das City Center Amstetten vereint auf rund 25.100 m² alles unter einem Dach. Mit unserem einzigartigen Angebot nehmen wir in der gesamten Region eine Alleinstellung ein. Und das schätzen die Menschen zwischen St. Pölten und Linz!“

Grubner weiter: „Wir sorgen aber nicht nur für den besten Shopmix und die größte Auswahl, das CCA ist auch beliebter Freizeit-Treffpunkt. Zahlreiche Service-Einrichtungen wie Kinderbetreuung, kostenlose Schließfächer, zwei Stunden Gratis-Parken auf 840 Stellplätzen, E-Tankstellen für Elektro-Autos, Wickelräume oder ein Entertainment-Bereich machen das CCA für viele noch attraktiver. “