Mobilität, Innenstadt, Leben und Jugend. So lauten die vier Themenschwerpunkte der Stadterneuerung Amstetten, kurz SAM genannt. Vizebürgermeister Markus Brandstetter sieht SAM als die optimale Möglichkeit, um das Stadtleben gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern zu gestalten: „Eine Stadt entwickelt sich nur mit seinen Menschen. Jede Beteiligung bringt uns als Gemeinschaft weiter und daher ist SAM, die Amstettner Stadterneuerung, ein toller Prozess, die Ideen und Visionen gemeinsam umzusetzen.“

Im Zuge von SAM gilt ein besonderes Augenmerk der Entwicklung und Stärkung der Zentrumszone, die das Profil Amstettens als dynamische und innovative Stadt noch mehr hervorheben soll. Neben Bürgermeister Christian Haberhauer, Vizebürgermeister Markus Brandstetter und Prozessbegleiterin Maria Huemer von der NÖ.Regional standen die Expertenbüros YEWO Landscapes und CIMA Österreich bei der Vorstellung des Masterplans im Juni am Podium und präsentierten einen Handlungskatalog für eine erfolgreiche Innenstadt mit hoher Aufenthaltsqualität. „Ich bedanke mich für die großartige Vorarbeit, die hier geleistet wurde und bei allen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt, die sich in den Prozess mit Ideen und persönlichen Engagement eingebracht haben. Damit haben wir eine fundierte Grundlage für die Neugestaltung der Innenstadt, die auf den Vorstellungen und Wünschen der Bevölkerung basiert“, freute sich Bürgermeister Christian Haberhauer über die Ergebnisse der Präsentation.

Der Fokus, Amstettens Position als pulsierendes Zentrum im Mostviertel für die kommenden Generationen fit zu machen, wurde anhand erster Maßnahmen und Visualisierungen greifbar. Im Mittelpunkt steht dabei natürlich der Hauptplatz, der für Stadtchef Christian Haberhauer „das Leuchtturmprojekt ist, weil er Strahlkraft nach außen in die Region hat.“

Fünftgrößte Einkaufsstadt

In Amstetten schlummert großes Potenzial. Aufgrund der günstigen geografischen Lage, mit direkter Anbindung an die A1 sowie die Westbahnstrecke mit Bahnhof im Stadtkern, findet eine starke Wohnbautätigkeit in und rund um Amstetten statt. Die Stadtgemeinde könnte hier sicherlich in den nächsten Jahren profitieren und sich als Einkaufsstandort positionieren. „Bereits derzeit ist Amstetten mit rund 130.000 m² Verkaufsfläche nach Vösendorf, Wr. Neustadt, St. Pölten und Krems die fünftgrößte Einkaufsdestination in Niederösterreich“, so Stefan Lettner, CIMA. Als durchaus positiv kann der Standort des CCA inmitten des Zentrums angesehen werden. Wenngleich durch das Einkaufszentrum ein höherer Konkurrenzdruck für bestehende Innenstadtbetriebe besteht, könnte man hier durch Maßnahmen wie eine Begegnungszone in der Rathausstraße sicherlich positive Synergieeffekte erzielen.

Zielgerichtete Neugestaltung

„Welchem Zweck soll der Hauptplatz in Zukunft dienen? Darüber muss man sich im Klaren sein“, betonte Lettner, dass nur dann eine zielgerichtete Neugestaltung Sinn mache. Der Hauptplatz bietet aktuell, neben den großen Veranstaltungen, wenig Aufenthaltsqualität.



Um den Hauptplatz als Verweil- und Konsumzone attraktiver zu gestalten, schlug Lettner vor, mehr Struktur in die Hauptplatzverteilung zu bringen. Es sei wichtig, Einkaufen und konsumfreie Zonen in Einklang zu bringen, ohne dabei die bisherigen Möglichkeiten des Hauptplatzes zu verwerfen.

zVg

Neben geplanten Raumaufteilungen mittels Möblierung ist in den Vorschlägen von YEWO auch Neubegrünung ein wesentlicher Gestaltungsfaktor des Hauptplatzes der Zukunft.



Betrachtet man die zukünftige Entwicklung der Amstettner Innenstadt, so darf die seit Jahren viel diskutierte Verkehrsthematik nicht vernachlässigt werden. „Mobilität wird sich in den Städten in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch sehr verändern. Wir müssen jetzt schon auf diese kommenden Trends positiv reagieren und somit auf diese neuen Mobilitätsbedürfnisse vorbereitet sein“, berichtet Markus Brandstetter. „Wir sind auf einem guten Weg, jetzt liegt es an uns allen, die nächsten Schritte gut und richtig zu planen. Große Themen wie Verkehrsberuhigung und Begegnungszone können nicht von heute auf morgen passieren, hier müssen offene Gespräche geführt werden um bestmögliche Lösungen zu finden.“