Mit beachtlichem Tempo entwickelte sich Ötscher Berufskleidung in den letzten 73 Jahren zum Spezialisten in Sachen CI-, Berufs- und Schutzkleidung, auf hohem technischen und qualitativen Niveau.

Mehr als 7000 Kunden weltweit vertrauen auf Ötscher als verlässlicher Partner. Beliefert werden diese von Amstetten aus, wo auf einer Lagerfläche von 5000m², derzeit 255.000 Artikel gelagert werden. Davon sind 178.000 Stück speziell auf Kundenwunsch angefertigte Artikel, die jederzeit abrufbar sind. Alleine die Produktionsfläche in Amstetten umfasst ca. 1000m².

Die Marke mit dem Stern steht für Qualität, Individualität und Funktionalität. Die Produktpalette des Berufskleidungsherstellers ist enorm. „Viele unterschätzen uns in diesem Bereich komplett“, so Geschäftsführer Ing. Mag. Thiemo Götzl. „Wir bieten ab Lager 120 verschiedene Artikel in bis zu 16 Größen und 8 Farben unserer eigens produzierten Ötscher Linien an. Dies ist jedoch nur ein kleiner Teil unseres Geschäfts. Primär sind wir DER Spezialist für „custom made“ Berufskleidung, das heißt Sonderanfertigungen. Wir entwerfen, entwickeln und produzieren ab 150 Stück maßgeschneiderte Designs, zugeschnitten auf unsere Kunden. Einmal entwickelt, sind Nachbestellungen ab einem Stück möglich. Damit ist es auch für kleine und mittlere Betriebe möglich, ihre Corporate Identity (CI) umzusetzen. Durch kompetente Beratung, Planung und Service setzen die Ötscher-Mitarbeiter alle Kundenwünsche um.“

Individuelle PSA – Persönliche Schutzausrüstung – wird für die Bedürfnisse des Kunden und deren Anforderung entwickelt und bei externen Prüfinstituten Baumuster geprüft.

Ötscher Berufskleidung ist nicht nur Produzent, sondern auch Händler von Qualitätsprodukten – ausgewählt speziell für den gewerblichen Zweck. Diese reichen von der Seidenkrawatte, waschbaren Business Outfits, Shirts und Sweater in bis zu 25 Farben bis hin zu wattierten Jacken. Alle Teile können mit Logo individualisiert werden.

Zweckdienlich & modisch

Heute stehen bei vielen Trägern zunehmend optische Merkmale im Mittelpunkt. Doch nur schön reicht nicht. Arbeitskleidung ist heute keine rein zweckdienliche Kleidung mehr, sie hat viel mit der Identität des Arbeitenden zu tun. Ein Zimmerer z.B. braucht Hosen, die ihm beim Häuserbau dienlich sind und ihn als Zimmerer erkennbar machen. Je mehr sich die Arbeit in der Gesellschaft spezialisiert, desto stärker wird sie zur Identität. Man ist kein Mensch, der Kuchen backt, man ist ein Bäcker. Berufskleidung muss nach wie vor mehr leisten als Freizeitkleidung. Deutlich mehr sogar. So muss sich die Kleidung im Arbeitsalltag mit all ihren spezifischen Anforderungen bewähren. Industriewäschetauglichkeit, Bewegungsfreiheit, funktionelle Taschen für Arbeitsutensilien und sicherheitstechnische Eigenschaften sind nur einige Beispiele. Es gilt die perfekte Verschmelzung von modischem Design und professioneller Funktionalität zu produzieren.

Trends kommen und gehen, doch eines bleibt: die Qualität der Produkte und das nachhaltige Handeln des Unternehmens. Für Ötscher beginnt Qualität schon beim Stoff und Nachhaltigkeit bei der Verbundenheit zum Standort Österreich. Seit Beginn an wird auf europäische Qualität gesetzt und es werden keine Kompromisse eingegangen. Verarbeitet wird von der „old school 100% Baumwoll“ Linie über die beliebte Stretch Linie, bis hin zur neuesten GORE TEX Gewebetechnologie eine extreme Bandbreite an Premiumqualitätsstoffen. Wenn möglich sind die Produkte ÖKO-TEX 100 zertifiziert. Das Unternehmen ist nach ISO 14001 (Umweltmanagement) und ISO 9001 zertifiziert sowie Mitglied bei amfori BSCI (faire Arbeitsbedingungen, geprüfte soziale Standards).

Positiver Blick in die Zukunft

Als Familienunternehmen in 4. Generation und einer der wenigen Bekleidungsunternehmen mit eigener Produktion in Österreich wird nicht auf kurzfristige Wertgewinne gesetzt, sondern auf langfristige und stabile Entwicklung.

„Das Corona-Virus stellt auch unser Unternehmen vor neue Herausforderungen, denn wo weniger gearbeitet wird, braucht es weniger Berufskleidung. Trotz Unterbrechung der Lieferkette zum Höhepunkt der Krise, hervorgerufen durch den Lockdown in Italien und Spanien, konnte Ötscher immer liefern. Durch rechtzeitige Rohstoffbeschaffung und die gute und flexible Arbeit unserer Mitarbeiter konnte der Betrieb aufrechterhalten werden. Wir konnten auch in dieser Zeit unsere Kunden immer betreuen und nutzten die Zeit, um neue Kollektionen zu entwickeln. In Kürze werden wir auch unseren neuen Web-Shop präsentieren“, berichtet Geschäftsführer Ing. Mag. Thiemo Götzl. „Große Erfolge konnten wir trotz Krise auch heuer schon erzielen. Die Verlängerung der Verträge mit „Mazda“ ebenso mit „VW“, lassen uns positiv in die Zukunft blicken.“

Ob „Häuslbauer“, Landwirt, Kleidung für den Gastronomiebedarf oder Kleidung für die Freizeit (T-Shirts, Sweater, Softshell Jacken, uvm.) ab 1 Stück, im Fabriksverkauf in Amstetten findet JEDER sein passendes Outfit. Jeden Mittwoch von 7.00 - 16.30 und Freitag von 7.00 – 14.00 Uhr ist hier für Sie geöffnet. Zweimal im Jahr gibt es die Möglichkeit bei den Aktionswochen, Einzelteile stark reduziert zu kaufen.

„Für unsere 100 Mitarbeiter mit 90% Frauenanteil bieten wir sehr flexible Arbeitszeitmodelle. Daher gibt es in der Belegschaft kaum Fluktuation und wir feiern regelmäßig Firmenjubiläen mit 30 – 45 Jahren Betriebszugehörigkeit, teilweise ein ganzes Arbeitsleben lang unterstützen Mitarbeiter das Ötscher Team“, berichtet Ing. Mag. Thiemo Götzl stolz.

