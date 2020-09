Wenn es um die Beurkundung von Geburt, Eheschließung oder Todesfall geht, sind Referatsleiter Friedrich Bühringer und sein Team des Referats „Personenstandswesen“ die ersten Ansprechpartner. „Trauungen florieren nach wie vor, aber heuer wurden aufgrund der Corona-Krise viele Eheschließungen um ein Jahr verschoben. Es haben sich aber auch in der Krisenzeit Paare bei uns getraut, natürlich angepasst an die Corona-Vorschriften“, skizziert die Abteilungsleiterin Kerstin Kronsteiner die vergangenen Monate am Standesamt. Rund 100 Trauungen gab es heuer bislang. Einige Paare zeigten sich aufgrund der besonderen Lage auch besonders kreativ: So trug etwa ein Brautpaar in der „Akutphase“ der Corona-Krise zwei verschiedene Mund-Nasen-Schutzmasken: Beim Einzug stand darauf „Braut“ und „Bräutigam“, beim Auszug „Mrs.“ Und „Mr.“.

DANIELA FÜHRER

„Aktuell gibt es keine Maskenpflicht, jedoch allgemeine Abstands- und Hygieneempfehlungen. Wir appellieren hier an die Vernunft und Eigenverantwortung“, erklärt Referatsleiter Friedrich Bühringer.

Neben dem Standesamt bilden aber auch die Amstettner Friedhöfe ein wesentliches Aufgabengebiet des Referats. „Es gibt hier immer neue Herausforderungen. Aktuell geht der Trend ja stark in Richtung Urnen. Da stehen wir vor der Frage, wie gestalten wir die Friedhöfe um, um ausreichend Kapazitäten für Urnen zu haben? Am Neuen Friedhof haben wir ja schon einen Urnenhain. Das wird auch am Alten Friedhof ein Thema werden, wie wir es gestalten, dass man einen Bereich für die Urnenaufbewahrung hat“, erzählt Abteilungsleiterin Kronsteiner von Herausforderungen der Zukunft.

