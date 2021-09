Über zwei Jahrzehnte arbeitet Matthias Hohensteiner hauptberuflich als Versicherer, seit 2009 als selbstständiger Makler. Unter der Dachmarke TVM hat der sympathische Winklarner nun in der Wienerstraße 65 ein neues Büro mit Kfz-Zulassungsstelle eingerichtet. Mit einem achtköpfigen Team setzt er auf persönliche Verantwortung, Kundennähe, Erreichbarkeit und hohe Zuverlässigkeit im Schadensfall.

Was zeichnet Ihr Unternehmen aus?

Matthias Hohensteiner: Wie viele Angelegenheiten regeln Sie heute über das Internet?

Vermutlich etliche, und doch gibt es Lebensbereiche, in denen das persönliche Gespräch sinnvoller ist, als der Weg über das Internet. Ein Maklerverhältnis zählt zu diesen Bereichen. Ihr Versicherungsmakler soll Ihnen nicht nur eine für Sie passende Versicherung vermitteln, sondern Ihnen gleichzeitig all die notwendigen Informationen bereitstellen, die mit der Versicherung in Verbindung stehen. Ein guter Makler geht auf Ihre Sorgen, Ängste und Bedürfnisse ein, schafft ein Vertrauensverhältnis und stellt Ihnen Produkte vor, die Sie tatsächlich als Individuum absichern.

Aber was kann man tun, wenn die eigene Existenz durch ein Hochwasser oder Hagelkörner von einer Minute auf die andere gefährdet ist?

Hohensteiner: In solchen Zeiten sind Versicherungen noch wichtiger. Menschen machen sich angesichts der großen Zerstörungen Gedanken über ihr Hab und Gut. Allein beim Hochwasser im Juli zählten wir in wenigen Stunden über 30 Schadensmeldungen, die wir Dank Voll-Digitalisierung auch in kürzester Zeit wieder erledigt hatten. Erst im Schadensfall zeigt sich bekanntlich die Qualität einer Versicherung. Eine genaue Überprüfung der Versicherungssummen, der Deckungen, und Erarbeitung von speziellen Konzepten ist jetzt ein Muss, um keine bösen Überraschungen bei Katastrophen oder anderen Schäden zu erleben. Denn: Wir sind dem Kunden verpflichtet, nicht der Versicherung!

Welche Auswirkungen hat Corona auf Ihr regionales Unternehmen?

Hohensteiner: Wir können uns sehr glücklich schätzen, dass wir bei der TVM-Amstetten von Privat- sowie Firmenkunden als auch Landwirten im Mostviertel einen Zweig abdecken, welcher für die Produktion unserer Lebensgrundlage zuständig ist. Die Pandemie hat uns gezeigt, wie schnell die Globalisierung in sich zusammenfallen kann und wie wertvoll tolle Produkte vom Bauern ums Eck sind. Hoffentlich lernen wir alle etwas daraus, sodass zukünftig wieder eine Werteverschiebung dahingehend stattfindet, das Regionale zu bevorzugen.

Versicherungen, Vertrauen, Beratung und das alles vom Versicherungsmakler? Wie sehen Sie das?

Hohensteiner: Ohne Verantwortungsbewusstsein geht es nicht. Bedürfnis- und Wünsche-Tests, Gegenüberstellungen, Preisvergleiche, Beratungsprotokolle, Unternehmensabläufe, Standards oder kostenlose Risikoanalysen sind für uns selbstverständliche Handwerkszeuge, um auch in diesen herausfordernden Zeiten erfolgreich zu sein. Wenn das Verantwortungsbewusstsein nicht vorhanden ist, nützen diese auch nichts.

Wer ist ihre Zielgruppe?

Hohensteiner: Unsere große Stärke ist die Vielfalt und die breite Basis – regional und von der Zielgruppe selbst. Wir betreuen Klienten jeder Altersgruppe und Einkommensstruktur und dies regional und natürlich auch aus sämtlichen Bereichen, egal ob privat oder Kommerz. Fundament für uns ist und bleibt aber der Privatkunde. Ich würde die Aufteilung mit ca. ein Drittel Gewerbe/Agrar und zwei Drittel Privatkunden beziffern.

Neues Büro in der Amstettner Wienerstraße:

Bauchronik:

Imtrendwohnen, Euratsfeld, war zuständig für die Verwirklichung der Möbel, also Produktion der Möbel und Abwicklung des Projektes.