Stück für Stück ein Stück Amstetten – das ist die Idee hinter der neuen Am-stettner Stadttorte aus der Konditorei & Bäckerei Riesenhuber.

„Besonders wichtig war uns bei der Entwicklung der Bezug zu der Stadt“, erklärt Konditormeister Florian Riesenhuber, der zusammen mit seinem Vater Christian für die süße Verführung verantwortlich zeichnet.

„Bei den Zutaten entschieden wir uns für die Birne, um die Landschaft des Mostviertels zu repräsentieren. Die leichte, feine Creme soll die Eleganz der Stadt widerspiegeln und der Nussboden steht für die Verwurzelung in der Heimat. Die Schokolade rundet die Torte schlussendlich ab und steht für das einladende und herzliche Lebensgefühl unserer Stadtgemeinde“, sind beide stolz.

Wie Christian Riesenhuber in der modernen Tortenwerkstatt beim Weißen Kreuz ergänzt, verkörpern die vier Schichten (Schokoboden, Schokomousse mit Birnenfaschee, Walnussmasse und Birnenmasse ergänzt mit einer Schokoglasur) die vier Ortsteile Amstettens. „Hier in unserer Tortenwerkstatt entstehen übrigens alle Arten von Torten, individuell nach Kundenwunsch kreiert und umgesetzt, für Familienfeste und andere Anlässe! Also leckere Unikate in Riesenhuber-Qualität“, schmunzelt Riesenhuber.

Regionalität in allen Produkten

Regionalität ist das, worauf sich die Bäckerei und Konditorei in fünfter Generation verschrieben hat. „Unsere Eier beziehen wir direkt vom Bauernhof aus Ulmerfeld. Das Getreide, aus dem unser Mehl gemahlen wird, wächst am Getreidefeld in unserer direkten Umgebung. Granderwasser verwenden wir seit mehr als drei Generationen. Da wird nichts dem Zufall überlassen“, weiß Christian Riesenhuber.

Besonders begehrt sind auch die saisonalen Produkte, mit denen der Mostviertler Familienbetrieb seine sechs Filialen und eine Reihe von Partnerbetrieben täglich frisch beliefert.

Die exklusiven Spezialitäten aus der erst im Vorjahr eröffneten neuen Backstube gibt es — so wie die Amstettner Stadttorte — in den sechs Riesenhuber-Cafes:

Backstuben-Cafe in Mauer

Bäckerei-Cafe beim Einkaufszentrum Neufurth

Stammhaus in der Rauscherstraße

Bäckerei-Cafe Aschbach/Rathausplatz

Filiale Amstetten im Billa Plus beim Naturbad

Bäckerei Filiale in Neumarkt/Ybbs, Marktplatz 6

