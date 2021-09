„Wir halten Sie mobil“ – unter diesem Motto möchten wir Ihnen mit unseren Eleos die Freude an einem mobilen, freien und unabhängigen Leben schenken. Unsere Eleos sind Elektroroller der besonderen Art. Egal ob unsere 3- oder 4-rädrigen Modelle, egal ob in Schwarz, Rot oder Blau, egal ob mit oder ohne Dach, egal ob mit führerschein- und zulassungsscheinfreien 20 km/h oder bis zu 70 km/h - unsere Eleos bringen Sie dorthin, wo Sie hin wollen. Für die Fahrt in den Supermarkt, zum Arzt oder ins Kaffeehaus - einfach aufsteigen, die Fahrt dorthin genießen und die Lebensfreude mit unseren Eleos spüren.

Ausgestattet mit weiterem individuellen und stylischen Zubehör - sei es der Einkaufskorb, die Rückfahrkamera, das SOS-Notfall-Gerät oder der Trailer, um größere Dinge zu transportieren – werden Sie endlose Freude an Ihrem Eleo haben.

Sie sind noch nicht sicher, welcher Eleo der Beste für Sie ist? Dann kommen Sie in unseren Schauraum in 3363 Hausmening. Dort können Sie zahlreiche Modelle kennenlernen und auch Probe fahren.

Und um ganz sicher zu gehen, dass Sie zufrieden mit Ihrer Eleo-Wahl sind, können Sie unsere Eleos auch nur mieten. Weiters bieten wir Service und Reparaturen für Ihren Eleo, aber auch für ähnliche Marktmodelle an.

Bei Firmen sehr beliebt sind auch unsere Betriebsroller - dieses sichere elektrische Dreirad ersetzt das alte klassische Firmen-Fahrrad und ermöglicht mit unseren Trailern zusätzlich Transport-Aufgaben. Damit kann sich der Instandhalter, Platzmeister,.... rasch und bequem am Firmenareal bewegen.

Auf Ihren Besuch im Schauraum und persönliche Beratungsgespräche rund um Ihren perfekten Eleo freut sich Geschäftsführer Ewald Punz.

Dein Leben - deine Freiheit - dein Eleo

www.eleo-mobil.at

Eleo Schauraum

Hauptstraße 12

3363 Hausmening

Öffnungszeiten: Mo 9 - 12 Uhr und Fr 15 - 18 Uhr.

Oder gerne jederzeit nach telefonischer Vereinbarung unter 0681/20 810 800.

Weitere Infos finden Sie auch auf unserer Homepage unter www.eleo-mobil.at oder auf unserer Facebook-Seite unter „Eleo Mobil“.