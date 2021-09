Auf eine bewegte Geschichte kann die Mostviertelmetropole zurückblicken. Und bewegt hat sich im Laufe der Jahrhunderte so einiges. Amstetten verdankt seine Entwicklung der verkehrsgünstigen Lage an zentralen Straßen- und Flussläufen und nicht zuletzt der Eisenbahn.



Bereits für prähistorische Zeit ist eine Besiedlung des Amstettner Gebietes nachgewiesen worden. Durch die Schaffung der Provinz Noricum (15 v. Chr.) wurde die Region zum römischen Grenzgebiet, durch das die Limes-Hauptstraße, eine bedeutende Ost-West-Verbindung, verlief. Nach der Zurückdrängung der Awaren im späten 8. Jahrhundert wurde unter anderem das südwestliche Niederösterreich Teil des fränkischen Reichs. In der Region von Amstetten verliehen die fränkischen Könige Land an die Bistümer Passau, Freising und Salzburg, um den Siedlungsaufbau voranzutreiben. Das Bistum Passau, als Grundherr von Amstetten bis 1734 besonders bedeutsam, gründete im 11. Jahrhundert die Pfarre St. Stephan und verlieh das für die wirtschaftliche und rechtliche Entwicklung wesentliche Marktrecht (Bestätigung durch König Rudolf 1276). In diesem Zusammenhang wurde ein Marktplatz (heutiger Hauptplatz) geschaffen.

Pfarre und Mühlenviertel

Die erste urkundliche Erwähnung von Amstetten passierte vor ziemlich genau 910 Jahren mit der Ausstellung zweier Urkunden in Lorch und in Passau am 23. August 1111. Anlass war eine Besitzbestätigung des Passauer Bischofs dem Stift St. Florian gegenüber. Dabei wurden auch verschiedene Einkünfte des Stiftes aus mehreren ober- und niederösterreichischen Pfarren erwähnt – eine war die Pfarre zu Amstetten „ad amistetin“. Neben dem Kirchendorf Amistetin zählte zum frühesten Amstetten auch das Mühlenviertel, das rund um die sogenannte „alte Mül“ entstanden sein dürfte. Das Mühlenviertel wurde „Im Wörth“ genannt, das bedeutet „Insel im Fluss“, nämlich der Bereich zwischen Mühlbach und dem damaligen nördlichen Arm der Ybbs, der bis an den heutigen Bahndamm heranreichte.



Im Hoch- und Spätmittelalter wuchs der Markt Amstetten. Die Häuserzahl stieg von 43 (1324) auf 80 (1590/91), wobei um 1500 durch Überfälle, Brände und 1529 durch osmanische Truppen größere Zerstörungen dokumentiert sind. Die verkehrsgünstige Lage Amstettens war demnach Fluch und Segen zugleich.



Insbesondere zu Kriegszeiten litt der Markt durch Einquartierungen, Plünderungen und Zerstörungen. Der Markt erholte sich zwar immer wieder, eine markante Weiterentwicklung ließ aber lange auf sich warten.

Erst ab Mitte des 19. Jahrhunderts lässt sich eine rasante Bevölkerungszunahme erkennen, die auch durch den Brand des Jahres 1877 nicht gebremst wurde. 1847 wurden 790 Einwohner gezählt, 1890 waren es bereits 2.600.

So stellte man sich im Jahr 1907 das Amstetten der Zukunft vor. Otmar Gartler/Stadtarchiv Amsstetten



Danach verdreifachte sich die Bevölkerung innerhalb von 20 Jahren auf rund 7.500. Grund für diese Dynamik war der Ausbau des Marktes zu einem regionalen administrativen Zentrum mit dem Sitz der Bezirkshauptmannschaft 1868 und dem Anschluss an die neuen Bahnverbindungen, die Kaiserin-Elisabeth-Westbahn 1858 sowie die Kronprinz-Rudolf-Bahn (Selzthalbahn) 1872.



Die Anbindung an das zu dieser Zeit modernste Verkehrsmittel erleichterte in weiterer Folge die Ansiedlung und den Ausbau von Betrieben. Eine Goldgräberstimmung hatte sich im neuen Verkehrsknotenpunkt breitgemacht, die sich auch durch die Stadterhebung 1897 durch Kaiser Franz Josef manifestierte.



Der Anschluss an die Westautobahn 1960 und die Eingemeindung von Preinsbach, Ulmerfeld-Hausmening und Mauer-Greinsfurth im Jahr 1972 bedeutete einen weiteren Schub für die Entwicklung der Bezirkshauptstadt und deren Infrastruktur. Damit wurde erstmals die Einwohnerzahl von 20.000 überschritten.



Eine grundlegende Modernisierung fast aller Lebensbereiche begann. Neue Wohnbauten, Schulen, ein neues Krankenhaus und Sozialeinrichtungen wurden errichtet und es entstanden neue Siedlungsräume und Betriebsgebiete.

Firma Hopferwieser in der Waidhofner Straße um 1900. Otmar Gartler/Stadtarchiv Amsstetten



Heute ist Amstetten Standort von Leitbetrieben wie Umdasch Group, Mondi Neusiedler oder Wieland, von zahlreichen Klein- und Mittelbetrieben, des riz up Gründerzentrums, der Zukunftsakademie und des geplanten Quartiers A als Raum für Start-ups, Technologieunternehmen, Kreativindustrie und Bildungseinrichtungen und strahlt als wirtschaftliches und kulturelles Zentrum des Mostviertels weit über seine Grenzen hinaus.