Am 4. September war es soweit: Der Spatenstich für den neuen Stadtsaal in Hausmening mit dem klingenden Namen „Wirkstatt“ ist gesetzt. „Entsprechend dem Siegerprojekt von Architekt Thomas Tauber wird das Gebäude saniert, aber ein komplett neues Aussehen erhalten“, freut sich Ortsvorsteher und Gemeinderat Anton Geister darauf, dass es endlich losgeht. „Hier soll ein Treffpunkt für die Bürger des Ortsteiles Ulmerfeld-Hausmening-Neufurth entstehen. Das Gebäude ist auch Heimstätte zahlreicher Vereine“, so der Ortsvorsteher. Für ihn stehe die „Wirkstatt“ als Synonym für das Wirken und Werken der Vereine und Menschen im Gebäude.

ARCHITEKTURBÜRO TAUBER Stadtrat Stefan Jandl, Stadträtin Beate Hochstrasser, Gemeinderätin Martina Wadl, Ortsvorsteher Anton Geister, Bürgermeister Christian Haberhauer, Vizebürgermeister Dominic Hörlezeder, Gemeinderätin Claudia Weinbrenner und Ortsvorsteher Manuel Scherscher freuen sich über den Baustart der „Wirkstatt“, den neuen Veranstaltungssaal in Hausmening.

„Der Entwurf berücksichtigt die vielen Interessen und macht verschiedenste Nutzungsmöglichkeiten des Gebäudes möglich“, ist auch Amstettens Bürgermeister Christian Haberhauer vom modernen Relaunch des Veranstaltungssaales überzeugt. Die Planung beinhaltet weiters ein professionelles Gastronomiekonzept, das Synergien mit Veranstaltungen im Saal und Schloss ermöglicht.

Heim für Vereine

Das Haus soll zum Treffpunkt für die Menschen aus den Ortsteilen Hausmening, Ulmerfeld und Neufurth werden. Der Saal wird weiterhin rund 400 Personen Platz bieten, aber durch mobile Wände auch unterteilbar sein. Die neue „wirkstatt“ wird auch Heimstätte für neun Vereine der Ortsteile sein. Sie bekommen eigene Räumlichkeiten, aber sollen auch einen gemeinsamen Aufenthaltsraum haben. Dadurch soll erreicht werden, dass es zu einem regelmäßigen Austausch der Vereinsmitglieder kommen kann.

Die Kosten werden sich auf rund fünf Millionen Euro belaufen.