Sie sind jetzt über ein halbes Jahr – seit 19. Februar – neuer Bürgermeister der Stadtgemeinde Amstetten. Sind Sie schon so richtig in Ihrem neuen Job angekommen?

Christian Haberhauer: Ja, und zwar vom ersten Tag an. Die Arbeit für und mit den Amstettnerinnen und Amstettnern macht extrem viel Spaß. Die Zusammenarbeit mit meinem engsten Team, den Stadträten, läuft sehr gut. Viele der neuen Stadt- und Gemeinderäte sind zum ersten Mal in solch einer Position tätig, eine spannende Herausforderung für jede/n einzelne/n. Die Kombination im Team zwischen Newcomern und arrivierten Gemeinde- und Stadträten mit einem reichen Erfahrungsschatz bietet viele neue Sichtweisen und Möglichkeiten.

Was hat Sie im ersten halben Jahr als Stadtchef besonders gefordert?

Haberhauer: Ich habe mir meinen Amtsantritt ganz anders vorgestellt. Durch die Corona-Pandemie und ihre unglaublichen Auswirkungen musste ich rasch das Krisenmanagement für die Stadt übernehmen. Nach wie vor ist Covid-19 ein bestimmendes Thema und wird langfristige Auswirkungen haben, auch auf das Budget der Stadtgemeinde. Aus jetziger Sicht – wird die Stadt rund fünf bis sieben Millionen Euro an Einnahmen verlieren. Das bedeutet, dass wir gefordert sind, den Spagat zwischen vernünftigem Sparen und dem Erhalt unserer wirtschaftlichen Dynamik zu finden. Denn die Stadtgemeinde ist ein essenzieller Motor für die heimische Wirtschaft. Je effizienter wir agieren, desto gestärkter werden wir aus der Krise hervorgehen.

Und die geplante Neurologie-Verlegung in Mauer bewegt die Menschen auch sehr. Wie gehen Sie bei diesem Thema vor?

Haberhauer: Wer mich kennt weiß, dass ich immer versuche, einen guten Konsens zu finden. Es muss einen Grund gegeben haben, dass die Landesgesundheitsagentur diesen Schritt präsentiert hat. Ich bringe mich in die laufenden Gespräche aktiv ein und werde versuchen, das Bestmögliche für Mauer zu erreichen. Mehr kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.

Was begeistert Sie an Ihrer neuen Tätigkeit als Stadtchef?

Haberhauer: Die Menschen! Wenn ich durch Amstetten gehe und die Leute lächeln mir zu oder reden mich an, dann spüre ich viel Zustimmung. Viele merken, dass wir Amstetten weiterbringen wollen. Dazu kommen ganz spezielle kleine, berührende Momente. Daraus schöpfe ich enorm viel Kraft.

Was sind die großen Themen, die Amstetten in Zukunft bewegen?

Haberhauer: Auf jeden Fall das Thema Gesundheit, weil wir gleich zwei Krankenhäuser in der Stadtgemeinde haben. Dazu entsteht in Mauer der Bildungscampus und in Amstetten das neue Gesundheitszentrum von Dr. Kern. Weitere wichtige Themen sind die digitale Bauwirtschaft, der Dauerbrenner Mobilität und die riesige Zukunftschance rund um das Quartier A und die Remise.

Das Quartier A liegt Ihnen ja besonders am Herzen. Wie geht es damit voran?

Haberhauer: Das ist ein Megaprojekt, das wir gemeinsam mit den Umlandgemeinden umsetzen. Die Entwicklung dieses großen innerstädtischen Areals wird die Stadt für die nächsten Jahrzehnte prägen. Was wir hier entstehen lassen, wird Auswirkungen auf die nächsten Generationen in Amstetten haben. Das Quartier A soll kein klassischer Wirtschaftspark werden, sondern ein Areal ohne Grenzen. Hier wird geforscht, es ist Platz für Bildung, Wohnen und Betriebe, die sich mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen. Als nächsten Schritt gehen wir in die Endverhandlungen, die Entscheidungen über den Ankauf des Areals sollen im Herbst über die Bühne gehen. Danach wird sich ein Entwicklungsteam, in das auch die Umlandgemeinden eingebunden sind, mit der Planung der entsprechenden baulichen Maßnahmen beschäftigen.

Wann werden erste Handlungen für die Bevölkerung zu sehen sein?

Haberhauer: Die ersten Akzente sollen in der Remise gesetzt werden. Wir planen, in den nächsten zwei bis drei Jahren mit der Bauphase starten zu können.

Sie sind ja Neueinsteiger in der Politik, waren davor im Tourismus tätig. Was hat Sie in Ihrer neuen Arbeit am meisten überrascht?

Haberhauer: In einem Wirtschaftsunternehmen gibt es eine durchgängige Unternehmenskultur, die sich über alle Ebenen durch das gesamte Unternehmen zieht. In der Gemeindepolitik gibt es aber zwei große Bereiche, die ein wenig unterschiedlich funktionieren. Einerseits bedarf es einer intensiven Abstimmung mit Bund und Land, um gemeinsam große Projekte auf Schiene zu bringen. Andererseits ist da die kommunale Ebene der Stadtgemeinde mit der Hoheitsverwaltung und ihren eigenen Strukturen. Das macht die Aufgabe extrem herausfordernd. Denn je besser, klarer und effizienter diese beiden Bereiche harmonieren, desto mehr kann man erreichen. Die Kunst ist, alle Beteiligten mitzunehmen und auf dem jeweils aktuellen Informationsstand zu halten.

Ich treffe tagtäglich viele Entscheidungen und ich will mir natürlich sicher sein, dass diese auch von der gesamten breiten politischen Struktur und letztendlich von der Bevölkerung mitgetragen werden. Das ist für einen Quereinsteiger extrem spannend.

Welche Veränderungen haben Sie bislang bewirkt?

Haberhauer: Natürlich erwarten sich viele Menschen, dass man gleich zu Beginn alles umkrempelt. Um nachhaltige und gute Ergebnisse zu erzielen, müssen Weichenstellungen aber behutsam erfolgen. Deshalb ist es wichtig, zuerst zu definieren, welche Impulse man setzen will. Wir stehen in ständigem Austausch mit anderen Gemeinden vergleichbarer Größe und holen uns so auch immer wieder Inputs und Ideen. Was wir jedoch rasch verändert haben, ist der Führungsstil – auch in den Ortsteilen mit den neuen Ortsvorstehern.

Was wird sich künftig noch ändern?

Haberhauer: Einer der nächsten Schritte sind strukturelle Veränderungen im Rathaus. So werden wir beispielsweise eine Wirtschaftsservicestelle installieren, die sich unter anderem mit dem Leerflächenmanagement beschäftigt. Dieser Bereich war früher in drei verschiedenen Abteilungen angesiedelt. Im Stadtamt suchen wir gerade jemanden, der den Job des Büroleiters übernimmt. Dieser Posten soll als Schnittstelle zwischen den Menschen, der Politik und der Verwaltung dienen. So sollen die Bürger schneller zu Antworten kommen. Es sind noch weitere strukturelle Veränderungen geplant, diese werden derzeit gerade im Einklang mit den Mitarbeitern erarbeitet.

Was ist Ihnen in Ihrer Arbeit besonders wichtig?

Haberhauer: Mein Motto für die nächsten viereinhalb Jahre lautet „Gemeinsam für Amstetten!“ Gemeinsam im Gemeinderat mit allen Fraktionen, gemeinsam im Netzwerk mit Bund und Land Niederösterreich, gemeinsam mit der Amstettner Innenstadt und den Ortsteilen, gemeinsam mit der heimischen Wirtschaft, vor allem aber gemeinsam mit allen Menschen in Amstetten. So will ich Amstetten voranbringen – mit vollem Einsatz, einem offenen Ohr und viel Herzblut!