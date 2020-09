230 Millionen Euro. Auf diese enorme Summe beläuft sich das Vermögen der Stadtgemeinde Amstetten. Abzüglich der Schulden stehen immer noch knapp 200 Millionen an Nettovermögen künftig in den Büchern der Stadt. „Die Eröffnungsbilanz im Zuge der Umstellung von Kameralistik auf ein der dopischen Buchhaltung angelehntes Finanzwesen ausgelöst durch die Buchhaltungsform VRV 2015 wird eine sehr gute Vermögenslage der Stadt ausweisen“, weiß Finanzdirektor Josef Bichler.

Diese Umstellung war in den letzten zwei Jahren die größte Herausforderung in der Finanzverwaltung der Stadtgemeinde, die mit insgesamt über 70 Mitarbeitern eine der größten Abteilungen bildet. „Wir mussten dafür das ganze Vermögen der Gemeinde erfassen und in das neue Rechenwerk aufnehmen. Da wir aber außerbücherlich schon davor eine Vermögensrechnung geführt haben und somit nur noch die Daten den neuen gesetzlichen Bestimmungen anzugleichen hatten, sind wir auch schon sehr weit mit der Eröffnungsbilanz, die aller Voraussicht nach im Herbst dem Gemeinderat zum Beschluss vorgelegt werden kann“, blickt Bichler in die Zukunft.

Die Erstellung von Budgetvoranschlägen und Rechnungsabschlüssen, nicht nur für die Stadtgemeinde, sondern auch für die Gesellschaften, die im Eigentum der Stadtgemeinde stehen, bilden die Kernaufgaben der städtischen Finanzverwaltung. Aber auch das Förderwesen sowie die Einhebung sämtlicher Steuern, Gebühren und privatrechtlicher Entgelte in der Kundenbuchhaltung sind wesentliche Tätigkeitsfelder.

Betreuung von 530 Wohnungen

Das Facility Management und die Schulverwaltung sind ebenfalls in die Finanzabteilung eingegliedert. „Im Facility Management, also bei der Liegenschaftsverwaltung, gilt es 520 Gemeindewohnungen samt deren Mieter zu betreuen. Hinzu kommt noch die Verwaltung sämtlicher Gebäude und Liegenschaften der Stadt Amstetten“, berichtet der Finanzdirektor.

DANIELA FÜHRER Die Finanzabteilung kümmert sich neben den Finanzen der Stadt und ihrer Gesellschaften auch um das Facility Management und die Schulverwaltung. Das Team im Rathaus sind (von links): Martina Steiner, Lisa Parb, Thomas Pehlke, Margit Tiefenwieser, Ursula Puchebner, Andreas Ebner, Manuel Mück, Hermann Gruber, Finanzdirektor Josef Bichler und sein Stellvertreter Christian Luftensteiner. Nicht am Bild: Walter Käferböck, Reinhold Gruber, Patrizia Weilguny und Manuela Schnackl.

Ebenso ist die die Finanzabteilung mit den Agenden die Schulverwaltung betraut. Diese umfassen neben der Erstellung der Rechenwerke für die Schulgemeinden z.B. die Organisation der ganztägigen Schulformen sowie der Ferienbetreuung und sämtlichen Aufgaben, die dem gesetzlichen Schulerhalter zufallen. In diesen Bereich fällt die Beschäftigung von Freizeitpädagogen, Stützkräften im Integrationsbereich oder dem Reinigungspersonal. „Die Verrechnung der Entgelte für die Nachmittagsbetreuung an den Schulen etwa, die ganzen Anmeldungen dafür, laufen auch über die Schulverwaltung“, informiert Bichler.

vor HOHEN Herausforderungen

Und wie blickt der Finanzdirektor in Zeiten von Corona in die Zukunft der Stadtgemeinde? „Die gravierenden Einnahmenausfälle stellen hohe Anforderungen an die gesamte Stadtverwaltung und hier besonders an die Finanzverwaltung. Wir müssen jetzt prüfen, wie wir diese in irgendeiner Form kompensieren können. Alle anstehenden Projekte werden noch einmal einer kritischen Betrachtung unterzogen. Wir müssen heuer auch erstmals seit vielen Jahren ein Nachtragsbudget erstellen“, sagt Bichler, der mit 30. November den Ruhestand antritt. Bis dahin gilt es, seinen Nachfolger so gut wie möglich in die umfangreiche Materie einzuschulen. „Ich werde so viel wie möglich von meiner nunmehr über 40-jährigen Erfahrung hier im Rathaus versuchen weiterzugeben“, erklärt der Finanzdirektor.