Seit bereits 22 Jahren bewegt die Fitnessstudiokette „Energy Fitness“ die Menschen. In der familiären Atmosphäre fühlen sich alle Altersschichten wohl – sehr zur Freude von Chef Martin Freudenschuss, der 1999 in St. Valentin als Unternehmer startete: „Es freut mich, wenn die Leute trainieren, weil es ihnen ganz einfach guttut – und das Beste ist: Sie tun etwas für ihren Körper und stärken gleichzeitig auch ihr Immunsystem ganz enorm. Und das ist ja gerade jetzt in dieser besonderen Zeit das Wichtigste.“ Eine Zeit lang gehörten Martin Freudenschuss 15 Fitnessstudios, derzeit konzentriert er sich auf sechs Standorte – und das mit größter Überzeugung und vollem Einsatz, wie er betont: „Das ist mein Leben. Ich habe von Anfang an gesehen, wie schön der Beruf des Trainers ist und wie sehr das Training den Menschen gesundheitlich hilft.“

Im eindrucksvollen „Energy-Fitness“-Stammsitz samt der von ihm errichteten Volksbank-Arena im Eka-West in Greinsfurth trainieren Kampf- und Kraftsportler ebenso wie die Footballer der Amstetten Thunders.

Freizeit- und Sportpark für Kinder

Die ehemalige Zwergenwelt in der Waidhofner Straße 42, 3300 Greinsfurth, wurde zum FitKids Kinder Freizeit- & Sportpark. Nach dem alten Grundsatz: „Weil uns die Gesundheit deines Kindes am Herzen liegt“, aber mit neuem Aussehen. „Seit Juni 2021 tragen wir das Symbol unserer Grundsätze nicht nur im Herzen, sondern auch außerhalb sichtbar“, so Katharina, aktuelle Leiterin. Bevor du über unsere Motivation und Ziele erfährst, gibt es doch noch ein paar Neuigkeiten: Seit dem Wechsel des Geschäftsführers wurden das Team und auch die Ausstattung erweitert. Der Park wurde um ein großes Bällebad mit Rutsche und ein 2. Trampolin reicher und Malsessions sorgen für farblichen Glanz und kindergerechtes Flair.

Es geht weg vom Handy, ab in den FitKids – Kinder Freizeit und Sportpark. Im heutigen Medienzeitalter ist es natürlich auch wichtig den Kindern einen gesunden Umgang damit beizubringen, aber umso wichtiger ist es einen idealen Ausgleich zu schaffen und mögliche entstandene Schäden auszugleichen. Hierzu bist du im FitKids – Kinder Freizeit- und Sportpark genau richtig. An oberster Stelle stehen für Kinder immer noch Spiel und Spaß und das hier mit positiven Nebeneffekten: Es ist der ideale Platz, damit die Kids soziale Kontakte knüpfen, bestehende halten können und lernen sich im gesellschaftlichen Leben besser zurechtzufinden. Platz für das nächste Treffen gibt es hier! Wenn du möchtest gibt es auch die Möglichkeit eine Sitzecke für die nächste Feier zu reservieren. Die Kinderkurse sind dann der krönende Abschluss eines ereignisreichen Tages im FitKids Kinder Freizeit- und Sportpark. Hier sind dann noch(mal) Geschicklichkeit, Balance, Motorik und Teamgeist gefragt.

Wusstest du, dass zB. Kinder-Kung-Fu das ideale Training für die Aktivierung beider Gehirnhälften ist? Daher die ideale Einheit, um neben Spiel und Spaß auch noch eine Leistungsverbesserung zu unterstützen.

„Wir sehen uns bei der nächsten Kinderturn-Einheit. Ein Kennenlern-Training beim FitKids Team sowie beim Energy Fitness Team ist kostenlos. Gleich jetzt einen Termin vereinbaren unter 07472/24611“

KINDERTURNEN