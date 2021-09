Im Jahr 2019 gelang der Stadtgemeinde Amstetten ein großer Schritt zur Erhaltung der Naturräume und Wälder. Im Bereich der Forstheide wurde der Ankauf einer Waldfläche in der Größe von 211 Hektar im Gemeinderat beschlossen. Diese ist somit für die Zukunft gesichert. Aufgrund des Klimawandels und den damit verbundenen steigenden Temperaturen in Österreich, ist ein Umdenken in der Pflege und Erhaltung der Wälder dringend notwendig. Ziel ist es, den Naturraum möglichst „klimafit“ zu gestalten, um auch den nachkommenden Generationen eine Chance auf eine lebenswerte Umwelt zu geben. Ein gezieltes Management der neuen Flächen in der Forstheide ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung und ein positiver Beitrag, um den CO2-Fußabdruck der Stadt klein zu halten.



Um die Weiterentwicklung der Forstheide in die Wege zu leiten, wurde im Stadtrat die Erstellung eines interdisziplinären Waldmanagementplanes beschlossen.

Bürgermeister Christian Haberhauer ist überzeugt, dass dieser wichtige Schritt sowohl für die Umwelt, als auch für die Bürgerinnen und Bürger Vorteile hat: „Die Forstheide ist ein Naturjuwel. Wir wollen mit dem Waldmanagementplan einerseits klare Zonen schaffen, in denen sich die Natur ohne Einfluss von Menschen entwickeln kann. Auf der anderen Seite ist die Forstheide ein Naherholungsgebiet, das für die Bevölkerung auch weiterhin zugänglich bleiben muss. Beide Funktionen bestmöglich in Einklang zu bringen, wird ein Ziel des Waldmanagementplans sein.“

Natürlicher Bestandsaufbau

Das Ziel ist ein Naturwald, in dem jene Pflanzen und Tiere, die in der Forstheide beheimatet sind, wieder ihren natürlichen Lebensraum finden können. Durch ein langfristig ausgerichtetes Konzept sollen der Verlust von naturnahen Waldstrukturen verhindert und gestörte Ökosysteme wieder hergestellt werden.

Insgesamt soll sich wieder eine natürliche Dynamik sowie ein natürlicher Bestandsaufbau entwickeln können. Rund die Hälfte der Fläche ist als Natura 2000-Gebiet ausgewiesen und damit Teil eines europaweiten Naturschutznetzes. Gleichzeitig sollen die Bedürfnisse der Bevölkerung berücksichtigt werden.

„Ich bin froh und sehr stolz darauf, dass durch dieses Projekt ein großer und aus meiner Sicht absolut notwendiger Schritt für den Klimaschutz und zum dauerhaften Erhalt der Forstheide getan wurde. Ich sehe es außerdem als unsere Pflicht, alles dafür zu tun, dass dieses Naturjuwel auch den zukünftigen Generationen als Erholungsraum zur Verfügung stehen wird“, sagt Vizebürgermeister Dominic Hörlezeder.

Das Waldbild in der Forstheide wird sich etwas verändern. Bei Spaziergängen wird man zum Beispiel liegendes und stehendes Totholz bemerken. Es bietet Lebensraum für viele Organismen und erfüllt darüber hinaus weitere wichtige Aufgaben, wie Nährstoff- und Wasserspeicherung.

Ort für Erholung

Die Maßnahmen zum Naturschutz müssen mit den Bedürfnissen der Waldbesucher in Einklang gebracht werden. Neben Bewusstseinsbildung erfordert dies eine genaue Planung des Wegenetzes, um sowohl den Schutz der Sicherheit und Gesundheit der Sportler und Spaziergänger als auch den Bestand der Schutzzonen zu gewährleisten.

Die Forstheide soll weiterhin zentraler Erholungs- und Abenteuerraum für die Amstettnerinnen und Amstettner bleiben. Eva Mayer von der Bürgerinitiative „Rettet die Forstheide“ freut sich: „Die Stadtgemeinde Amstetten beschreitet mit diesem Beschluss einen zukunftssicheren Weg für die Forstheide. Es ist notwendig mit Gefühl und Vernunft auf die großen Herausforderungen unserer Zeit zu reagieren. Mit der Abteilung Naturraum - Management der Bundesforste ist ein kompetenter Partner gewonnen und wir erwarten gespannt die Umsetzung der Zielsetzungen. Diese tragen wir als Bürgerinitiative voll und ganz mit.“