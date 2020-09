Seit 2005 führt Theresa Mathy den Gasthof „Zum goldenen Pflug“ in der Rathausstraße. Im Familienbetrieb wird bodenständige, frisch zubereitete Hausmannskost geboten. „Von Mittwoch bis Freitag bieten wir immer Mittagsmenüs an, welche nach Vorbestellung bis 10.30 Uhr auch zum Mitnehmen sind! Am Sonntag gibt es klassische Gerichte á la Carte“, so Chefin Theresa Mathy. Weiters stehen den Gästen Fremdenzimmer zur Verfügung.

Der Gasthof ist mit der Geschichte Amstettens eng verbunden, schon 1749 wird das Gebäude als Gasthaus erwähnt. Das Gästebuch dokumentiert eindrucksvoll, wie viele Persönlichkeiten hier bewirtet wurden, darunter auch Leopold Figl und Julius Raab.

Seit Herbst 2019 kann ab vier Personen das urige Weinstüberl reserviert werden, wo österreichische Qualitätsweine (Wachauer Veltliner, burgenländische Rotweine) geboten werden. Dazu passt die schmackhafte Wachauer Platte mit original Wachauer Laberl und Bauernbrot aus der Region.

Diverse Feierlichkeiten wie Geburtstagsfeiern, Zehrungen oder Hochzeiten sind zu jedem beliebigen Termin (auch außerhalb der Öffnungszeiten) nach telefonischer Terminvereinbarung möglich.

Die aktuelle Menüauswahl finden Sie im Internet auf www.goldener-pflug.at . Die Chefin des Hauses bittet immer um Tischreservierung! „Wir werden weiterhin auch allen Gerüchten entgegen ein bodenständiger, regionaler Gasthof bleiben und freuen uns auf unsere Gäste!“

Seit 2005 führt Theresa Mathy den Gasthof „Zum goldenen Pflug“ in der Rathausstraße. Im Familienbetrieb wird bodenständige, frisch zubereitete Hausmannskost geboten. „Von Mittwoch bis Freitag bieten wir immer Mittagsmenüs an, welche nach Vorbestellung bis 10.30 Uhr auch zum Mitnehmen sind! Am Sonntag gibt es klassische Gerichte á la Carte“, so Chefin Theresa Mathy. Weiters stehen den Gästen Fremdenzimmer zur Verfügung.

Der Gasthof ist mit der Geschichte Amstettens eng verbunden, schon 1749 wird das Gebäude als Gasthaus erwähnt. Das Gästebuch dokumentiert eindrucksvoll, wie viele Persönlichkeiten hier bewirtet wurden, darunter auch Leopold Figl und Julius Raab.

Seit Herbst 2019 kann ab vier Personen das urige Weinstüberl reserviert werden, wo österreichische Qualitätsweine (Wachauer Veltliner, burgenländische Rotweine) geboten werden. Dazu passt die schmackhafte Wachauer Platte mit original Wachauer Laberl und Bauernbrot aus der Region.

Diverse Feierlichkeiten wie Geburtstagsfeiern, Zehrungen oder Hochzeiten sind zu jedem beliebigen Termin (auch außerhalb der Öffnungszeiten) nach telefonischer Terminvereinbarung möglich.

Die aktuelle Menüauswahl finden Sie im Internet auf www.goldener-pflug.at . Die Chefin des Hauses bittet immer um Tischreservierung! „Wir werden weiterhin auch allen Gerüchten entgegen ein bodenständiger, regionaler Gasthof bleiben und freuen uns auf unsere Gäste!“

Gasthof zum Goldenen Pflug

Rathausstraße 12

3300 Amstetten

07472-62142

Neue Öffungszeiten:

DI: ab 17 Uhr

MI, DO, FR: ganztägig

SO 8 - 14 Uhr