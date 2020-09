Die Amstettner Rathausstraße hat besonders viel zu bieten. Zum einen ist sie Dreh- und Angelpunkt mit ihrem breiten gastronomischen Angebot. Neben dem Gasthaus Mathy sind hier noch die Fleischerei Ellegast, die Patisserie Naderer sowie das Hotel Gürtler mit seiner Feierabendbar beheimatet.

Darüber hinaus ist in der Rathausstraße der Handel sehr stark positioniert. Die Geschenkeshops „Sunshine Gallery“ und Tee Schnabel, die Buchhandlung Stöckl, zwei Friseure (Schmid und Deniz), das Modegeschäft „Top Shop“, das Innenwohnraum-Concept Store Baumann, ein Mobiltelefongeschäft, das Kosmetikstudio haut.sache, eine Trafik und das Schuhhaus Hanser halten ein breites Angebot an Produkten und Dienstleistungen bereit. „Die Rathausstraße ist eine der wenigen Straßen mit noch sehr vielen von Eigentümern geführten Geschäften, die persönliche Beratung und hochwertige Produkte anbieten“, erklärt Daniela Wagner, Inhaberin der „Sunshine Gallery“.

Innovative Ideen

Speziell die persönliche Beratung ist das besondere Steckenpferd der „Rathausstraße“-Betriebe. Dabei zeigen sich die Geschäfte auch sehr innovativ: Nach den erfolgreichen „Sommershopping-Abenden“ jeden Donnerstag in der Ferienzeit setzen die „Sunshine Gallery“ und „Tee Schnabel“ diese Reihe fort: „Wir bieten ab sofort jeden Donnerstag exklusive Geschenkeshopping-Abende an. Das heißt, man kann auf Anfrage nach Feierabend einen gemütlichen Shopping-Abend hier bei uns verbringen und zum Beispiel gemeinsam mit Freundinnen in ungestörter Einkaufsatmosphäre nach Geschenkideen stöbern“, erklären Daniela Wagner und Manuela Neudorfer.