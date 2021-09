Die Hopferwieser + Steinmayr Familie ist 2021 kräftig gewachsen. Das muss sie auch, um die steigende Auftragslage in der gewohnten Top-Qualität zu bewältigen. Gut, dass der Neubau in der Kruppstraße viel Platz in einem modernen und zugleich gemütlichen Arbeitsumfeld bietet.

Die Weichen für die Zukunft sind gestellt

„Wie im Fußball ist auch bei uns der Nachwuchs das Wichtigste. In den nächsten Monaten und Jahren werden langjährige Mitarbeiter in Pension gehen. Ohne deren zeitgerechte Nachbesetzung können wir langfristig nicht überleben. Dass der Mitarbeiter im Zentrum unseres Denkens und Handelns steht, liegt damit auf der Hand“, sind sich Geschäftsführer Peter Steinmayr und Prokurist Bernd Radinger einig. Neben einem sehr offenen, ehrlichen und menschlichen Umgang miteinander setzt man auf gezielte Förderung der Mitarbeiter:

Im Fokus steht die nachhaltige, strukturierte Lehrlingsausbildung. Auch Lehre mit Matura ist möglich.

Nutzung der hauseigenen Lehrwerkstatt zum Üben und Ausprobieren, um das Potenzial jedes einzelnen nicht nur beruflich, sondern auch menschlich gezielt zu fördern.

Als solider Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb in der Region setzt man auf Werte wie Handschlagqualität, Zusammenhalt und Menschlichkeit.

Vom Lehrling zum Monteur zum Obermonteur und zum Projektleiter – ein nicht selten eingeschlagener Karriereweg bei Hopferwieser + Steinmayr. Innerbetriebliche Ausbildung und Weitentwicklung wird groß geschrieben. Getreu dem Leitsatz „Qualität aus Motivation“.

Weitere Infos finden Sie auf der NEUEN Homepage:

www.hs-installation.at