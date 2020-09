Babygeschenke, den Amstettner Familienpass und Seniorenpass, Sozialhilfeanträge oder Heizkostenzuschüsse – der Aufgaben- und Leistungsbereich des Referats „Gesellschaft und Soziales“ ist besonders vielfältig und zieht sich durch sämtliche Lebenslagen der Amstettner BürgerInnen. Hinzu kam heuer noch die besondere Herausforderung mit der Corona-Krise, die Abteilungsleiterin Kerstin Kronsteiner, Referatsleiterin Margit Koch und ihre Mitarbeiter zu meistern hatten. Im März wurden kurzerhand zwei Projekte ins Leben gerufen: die Corona-Nachbarschaftshilfe und die Hilfspakete „Amstetten hilft, ICH bin dabei“.

„Über die Corona-Nachbarschaftshilfe haben wir als Gemeinde Hilfsbedürftige mit Helfenden vermittelt. Die Helfer haben dann zum Beispiel Einkäufe für Mitbürger aus der Risikogruppe erledigt“, berichtet Abteilungsleiterin Kerstin Kronsteiner. Mittels Online-Formular konnten die Menschen ihre Hilfe anbieten. 103 Personen haben das auch getan.

697 Hilfspakete wurden ausgegeben

Die Aktion „Amstetten hilft – ICH bin dabei“, im Zuge deren über 13 Wochen lang bis Ende Juni 10-Euro-Pakete pro Haushalt pro Woche für den SooGut-Markt ausgegeben wurden, haben 175 Personen in Anspruch genommen. Insgesamt wurden 697 solche Pakete von Amstettnern bestellt.

Auch die Aktion „Essen auf Rädern“ fällt in den Aufgabenbereich des Referats „Gesellschaft und Soziales“. Hierfür sind vier Fahrzeuge mit 16 Fahrern und insgesamt 114 Beifahrern tagtäglich für die älteren Amstettner im Einsatz und bringen ihnen frisch gekochte Speisen aus der Landesklinikumsküche Amstetten. Die Corona-Krise war auch hier besonders fordernd: „Das Problem beim Lockdown war nicht nur, dass eine Risikogruppe beliefert wurde, sondern auch, dass viele Freiwillige, die liefern, ebenfalls der Risikogruppe angehören. Daher haben wir versucht, sehr viel mit eigenen Mitarbeitern zuzustellen und die Ehrenamtlichen bestmöglich zu koordinieren“, blickt sie zurück.

Mehr Austausch mit Vereinen als Ziel

Die Zusammenarbeit mit Vereinen ist ebenfalls eine umfassende Agenda im Referat. „Wir verfolgen auch das Ziel, uns noch mehr mit den Vereinen zu vernetzen. Vereinsstadtrat Peter Pfaffeneder hat dafür ein ‚Sport Get Together‘ ins Leben gerufen, das zwei Mal im Jahr stattfinden soll. Hier werden Themen präsentiert und wir stellen eine Plattform zur Verfügung, über die sich auch die Vereine untereinander austauschen können!“, erklärt Kronsteiner.

Ein weiterer umfangreicher Aufgabenbereich des Referats betrifft „Sport, Jugend und Freizeit“: Es gibt allein 37 Spielplätze/-wiesen in der Stadtgemeinde, bei denen sich das Referat um die Verwaltung der Spielgeräte, die Wartung und das Beschwerdemanagement kümmert. Aber auch die zwei Stadien in Amstetten und Hausmening sowie das Jugendzentrum, in dem fünf Mitarbeiter beschäftigt sind, werden von Referatsleiterin Margit Koch und ihrem Team betreut.