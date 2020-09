Die BMW Group setzte 2019 in Österreich rund 7 Milliarden Euro um. Seit 1977 hat man über 7,5 Milliarden Euro in den Wirtschaftsstandort Österreich investiert. Das entspricht einer halben Million Euro jeden Tag in den letzten 40 Jahren. Im Jahr 2019 betrug die Investitionssumme in die österreichischen Standorte 374 Millionen Euro. In das BMW Group Werk Steyr flossen 2019 rund 200 Millionen Euro in Forschung und Entwicklung. Die BMW Group sichert direkt und indirekt über ihre Zulieferbetriebe 10.000 Arbeitsplätze in Österreich.

BMW Z4 und BMW 5er - Made in Austria

Der BMW Z4 wird exklusiv in Österreich für den Weltmarkt produziert. Mit dem sportlichen Roadster und der bestehenden Produktion des BMW 5er werden somit bereits zwei Modelle der BMW Group in Österreich gefertigt.

H. Slawitscheck GMBH

Die kontinuierliche und hochwertige Ausbildung der Mitarbeiter ist ein Erfolgsgarant im Autohaus Slawitscheck. Seit 28 Jahren wird ein starker Fokus auf die Lehrlingsausbildung im Haus gesetzt. Derzeit sind 10 Lehrlinge im Unternehmen beschäftigt. Die H. Slawitscheck GMBH konzentriert all ihre Kräfte, um im Vergleich mit anderen BMW- Betrieben zu den besten zu zählen. Dadurch leistet sie einen erheblichen Beitrag zur Pflege der Marke BMW.