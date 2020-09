Plötzlich ist ein lieber Angehöriger pflegebedürftig geworden und braucht Hilfe. Es ist verständlich, dass diese Situation im ersten Moment überfordernd und unlösbar wirken kann. Kann ich mir Pflege überhaupt leisten? Gibt es finanzielle Unterstützung? Welche Pflege- und Betreuungsangebote werden benötigt? Dem Hilfswerk ist daher die Begleitung der Angehörigen bei diesen Fragen ein ganz besonderes Anliegen. Eine professionelle Pflegeberatung bringt Entlastung: diplomierte Pflegefachkräfte des Hilfswerks kommen direkt ins Haus und gehen vor Ort auf individuelle Fragen ein. Pflege- und Betreuungsangebote, Pflegegeld und finanzielle Unterstützung, Gesundheitsvorsorge oder Wohnraumadaptierung können im Rahmen der Beratung fachgerecht behandelt werden. Gemeinsam mit den Fachkräften wird für jede individuelle Situation die passende Lösung gefunden.

Wieviel kostet die Pflege? Im ersten Schritt können Angehörige und Betroffene die zu erwartenden Kosten für Pflege und Betreuung ganz einfach und schnell selbst berechnen – und zwar mit dem Pflegekostenrechner des Hilfswerks Niederösterreich. Unter www.hilfswerk.at müssen zuerst wenige Informationen zu Wohnsitz, Familienstand und Pflegestufe eingegeben werden. Auf Knopfdruck zeigt der Online-Rechner dann die zu erwartenden Kosten für die Stunde Pflege und Betreuung an.

Wir suchen Sie! Das Pflege- und Betreuungsteam Amstetten sucht nach Verstärkung! Kommen Sie in ein starkes Team und melden Sie sich unter jobs@noe.hilfswerk.at!

Freie Betreuungsplätze

Jeder, der professionelle Pflege und Betreuung sucht und benötigt, ist beim Hilfswerk an der richtigen Adresse. Mit einer breiten Palette an Dienstleistungen unterstützen qualifizierte Pflegeteams beim Älterwerden in den eigenen vier Wänden, dort wo sich Menschen am wohlsten fühlen. Insbesondere im Bereich Heimhilfe haben wir derzeit freie Betreuungsplätze. Unsere Heimhelferinnen und Heimhelfer sind speziell ausgebildet und geschult. Sie unterstützen bei alltäglichen Aktivitäten zuhause, wie der Körperpflege oder beim Essen. Sie helfen bei der Haushaltsführung, erledigen Einkäufe und Apothekengänge oder begleiten bei Arztbesuchen. Die Heimhelfer/innen leisten aber auch Gesellschaft und unterstützen bei der Freizeitgestaltung.