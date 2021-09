Die Waldviertel Optik Geschäftsführer Anita und Kurt Schmidradler führen ihre sieben Filialen in fünf verschiedenen Bezirken. Die Lehrlingsausbildung wird im Familienbetrieb groß geschrieben.

Seit neun Jahren befindet sich eine mittlerweile sehr beliebte Filiale im MEZ Neufurth-Hausmening mit Parkplätzen direkt vorm Haus.

Im Hause Waldviertel Optik wird von der Beratung, über die Refraktion, Fertigung der Brille in der eigenen Werkstatt vor Ort, alles erledigt. Auch das breitgefächerte Fassungsangebot wird gemeinsam mit den Mitarbeitern ausgesucht. Bei Waldviertel Optik findet man immer moderne, auffällige, aber auch zeitlose und preisgünstige Fassungen. Mittlerweile werden auch handgemachte „Waldviertler Brillen“ aus der eigenen Brillenmanufaktur angeboten.

Neu ist auch ein sehr attraktiver Onlineshop. In der Webauslage unter www.waldvierteloptik.at findet man eine Auswahl an verschiedensten lagernden Fassungen und Sonnenbrillen. Auch die Kinderbrille um null Euro (mit gültigem Rezept) ist am Schulanfang ein wichtiges Highlight.

Hörgeräte, Gehörschutz, Schwimmschutz und Schlafgehörschutz werden in allen Fachgeschäften von den sehr gut ausgebildeten Hörgeräteakustikern vor Ort individuell angepasst. Es werden verschiedenste Qualitätsmarken und Preisklassen angeboten. Anita Schmidradler ist es sehr wichtig, dass für jeden Kunden Qualität im richtigen Preis-Leistungsverhältnis angeboten werden kann.

Besuchen Sie unsere Hörwochen von 20.09.-3.10.21 und probieren Sie in gemütlicher und privater Atmosphäre die neuesten Hörsysteme und Hörgeräte kostenlos und unverbindlich.

Unsere Hörgerätemeisterin Katharina Ortner und ihr Team freuen sich, Sie beraten zu dürfen.