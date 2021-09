Er fühlt sich wie neugeboren, hat in drei Monaten 12 Kilogramm abgenommen, aber nicht mit einer klassischen Kur. Was er gemacht hat und warum, erzählt Christian Dunkl im Interview.

Christian, wenn man Dich heute sieht, kommt man ins Staunen. Was ist passiert? Welcher Kur verdankst du dein neues, jugendliches Aussehen?

Christian Dunkl: Keiner! Ich habe mein Leben salutogenetisch ausgerichtet. Das Gesundheitsmodell der Salutogenese (lateinisch: salus = Gesundheit/Wohlbefinden, genese = Entstehung) beschäftigt sich mit der Frage nach der Entstehung von Gesundheit. Im Gegensatz zur Pathogenese, der klassischen Schulmedizin, die nach der Krankheit sucht.

Wie bist du dazu gekommen?

Dunkl: Einige schwere Erkrankungen in meinem Bekanntenkreis haben mich veranlasst, mich mit dem Thema Gesundheit näher auseinanderzusetzen. Dabei bin ich auf Interessantes gestoßen. Zum Beispiel, dass die überwiegende Mehrheit unserer 80.000 Krankheits-Symptome die gleichen Ursachen haben: Es sind meist oxidativer Zellstress – basierend auf Übersäuerung, Kohlehydrate-Überschuss und Dehydration! Das größte Problem ist, dass viele Menschen zu wenig trinken. Wenn ich früher auf einen Liter pro Tag gekommen bin, war es viel. Heute sind es mindestens drei - nur Wasser!

Drei Liter reines Wasser, also nicht vermischt im Essen, in Kaffee oder anderen Getränken?

Dunkl: Ja, nur gutes Wasser, kein Mineralwasser, ohne Kohlensäure! Und mit jeder Tasse Kaffee kommt noch ein Liter dazu!

Was macht zu wenig Wasser im Körper?

Dunkl: Ich war bei einem Salutogenetiker und der hat festgestellt, dass ich total übersäuert war und stark dehydriert. Was mich da am meisten schockiert hat: fehlendes Wasser in der Zelle wird durch Cholesterin ersetzt, das im Körper wie ein Füllmittel, ein Kleber funktioniert, der Schäden abdichtet. Wenn wir also über lange Zeit zu wenig trinken, werden die inneren Schleimhäute zum Teil perforiert. Cholesterin kittet die feinen Löcher. Dahinter entstehen dann Entzündungen. Alles ist also ganz einfach nachvollziehbar.

Was noch dazu kommt: alle für den Körper schädlichen Stoffe werden im Fett abgelagert. Durch die Ansammlung von viszeralem Fett, sprich Bauchfett, wird die Produktion von schlechtem LDL Cholesterin zusätzlich angetrieben.

Wo Wasser nicht zuletzt eine enorm wichtige Rolle spielt, ist der Abtransport von Giftstoffen. Nehmen wir die Bauchspeicheldrüse: Die braucht pro Verdauungsvorgang ca. einen halben Liter Wasser. Ist das nicht vorhanden, greift sie auf benachbarte Zellen zu oder auf den Stuhl. Isst man dann noch falsch, verstärkt sich der negative Kreislauf im Körper.

Was ist mit zu viel Wasser, zum Beispiel in den Füßen?

Dunkl: Geschwollene Beine sind ein Anzeichen von zu viel Giftstoffen. Was ich vorher auch nicht gewusst habe: Schwangere haben meist deshalb mehr Wasser in den Beinen, dass Giftstoffe möglichst weit weg vom Fötus sind! Geschwollen Füße deuten aber auch darauf hin, dass man zu wenig trinkt. In dem Fall speichert der Körper Wasser als Sicherheitsreserve ab. Wenn du abnehmen willst, musst du zu allererst viel trinken! Das ist das beste Schlankheitsrezept! Es gibt so ein Grundprinzip: Körpergewicht mal drei durch 100 ergibt die tägliche Mindestmenge in Liter pro Tag.

Was ist gutes Wasser?

Dunkl: Gutes Wasser hat alle natürlichen Informationen in sich und ist im hexagonalen Zustand, also strukturiert oder belebt. Unser Körper besteht zu 75 Prozent aus Wasser, größtenteils strukturiertes Wasser.

Und wie kommt man dazu?

Dunkl: Wasser ist ja von Natur aus rein. Wenn es in Leitungen gepresst wird, verliert es an Qualität. Zum Renaturalisieren verwende ich eine spezielle Technologie, die ich auch in meiner Firma verkaufe. Das sind einfache Geräte, die man an die Leitung montiert. Von der Firma gibt es auch Karaffen, Flaschen und Geräte gegen Elektrosmog.

Wie funktioniert die Ernährungsumstellung bei der salutogenetischen Lebensweise?

Dunkl: Begonnen habe ich mit der 10-Tages-Transformationskur – die ist Grundvoraussetzung. Bei dieser Entschlackungskur wird die Kalorienzufuhr auf ein Minimum reduziert – bei mir waren es 900 pro Tag bei einem Verbrauch von 2.400, bedingt durch viel Bewegung. Gleichzeitig wird der Körper mit allen essenziellen bioverfügbaren Nährstoffen versorgt. Dazu kommen noch alle wichtigen Aminosäuren. Zusätzlich habe ich noch die Vitamin D3-Aufnahme massiv gesteigert – drei Monate lang 50.000 Einheiten, zusammen mit K2 und Magnesium. Der Mineralstoffmix muss ja passen.

Und was isst du jetzt, oder besser gefragt, was nicht?

Dunkl: Ich habe zu Weihnachten begonnen, Brot und Gebäck sukzessive wegzulassen. Dazu waren die vergangenen drei Monate absolut Kohlehydrate-frei – sprich kein Brot, keine Nudeln, kein Reis, und auch fleischlos. Alles mit dem Ergebnis, dass ich nun keine Gelenkschmerzen oder Darmbeschwerden mehr habe. Ich fühle mich einfach sauwohl und habe Energie ohne Ende!

Du warst ja immer ein Genießer. Fehlt dir nichts?

Dunkl: Gutes Essen genießen meine Partnerin und ich nach wie vor. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Wir kochen in der Regel jeden Tag frisch und da wird man enorm kreativ! Ich bin zwar Veganer, aber nicht militant! Wenn ich einmal Fleisch esse – z.B. Huhn oder Fisch – dann vertrage ich es heute auch viel leichter. Wenn der Körper wieder repariert ist, steckt er alles weg!

Um bei deinem Beruf zu landen. Schläfst du auch besser - noch besser?

Dunkl: In jedem Fall. Wie gesagt - vor allen Gelenksschmerzen und die Verdauung haben mir früher Probleme bereitet, auch in der Nacht. Das ist alles weg. Derzeit liege ich auf einer 21-Zonen-Matratze von Vitario. Davon habe ich im Zuge der Gewichtsabnahme schon einige feste Element entfernt. Das ist ein Vorteil, den solche flexiblen Systeme bieten. Sehr wichtig ist mir die Zudecke. Durch die Umstellung friere ich zurzeit mehr. Daher verwende ich eine Naturhaardecke aus Kaschmir. Die wärmt und ist sehr gut feuchtigkeitsregulierend. Obendrein passt sie auch zur salutogenetischen Lebensweise, die den Körper idealerweise von Naturmaterialien umgeben sieht. Schlafen ist eben ein ganzheitliches Thema, das nicht beim Produkt aufhört.