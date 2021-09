Viel Begeisterung versprüht Christian Haberhauer, wenn er über seine ersten 20 Monate als Bürgermeister spricht. Der Quereinsteiger an der Spitze der Stadtgemeinde Amstetten im Interview.

Herr Bürgermeister, vor über eineinhalb Jahren sind Sie als politischer Quereinsteiger zum Bürgermeister einer Bezirkshauptstadt gewählt geworden. Was unterscheidet Sie jetzt vom Februar 2020?

Bgm. Christian Haberhauer: Persönlich bin ich meinen Wurzeln zu 100 Prozent treu geblieben. Ich liebe die Arbeit mit Menschen und bin mit vollem Herzblut bei der Sache. Beruflich bin ich natürlich gewachsen. Politik ist ein Handwerk, das es wie jedes andere zu lernen gilt. Man muss wissen, wie alles funktioniert. Das braucht seine Zeit und da sind mir auch Fehler passiert. Mittlerweile bin ich aber sehr gut angekommen.

Von Beginn Ihrer Amtszeit an war Corona ein ständiger Begleiter. War das eine Belastung?

Haberhauer: Am Anfang befand ich mich – wie viele andere – zweifelsohne in einer Art Schockstarre. Ich habe aber schnell gelernt, damit umzugehen und die Zeit genutzt, das Rathaus und alle internen Abläufe kennenzulernen. Das war ein großer persönlicher Mehrwert. Auf der anderen Seite ist uns als Kommune in dieser Zeit viel Geld verloren gegangen. Die Arbeit an unseren Visionen hat das aber nur wenig beeinflusst. Wir haben sofort wieder Fahrt aufgenommen, galt es doch vieles erst auf die Beine zu stellen. Unter dem Strich glaube ich heute, dass wir nicht viel Zeit verloren haben.

Gab es Corona-Momente, die Ihnen heute noch sehr positiv in Erinnerung sind?

Haberhauer: Was mich bewegt hat, war die äußerst erfolgreiche Organisation der Test- und Impfstraßen. Als Stadtgemeinde waren wir stark gefordert – auch personell, haben die Herausforderung aber stolz gemeistert. Viele Mitarbeiter haben die Tätigkeiten zusätzlich zu ihrer normalen Arbeit erledigt, einigen Wiedereinsteigern konnten wir aus einer AMS-Kooperation heraus neue Berufschancen bieten – dafür pauschal ein riesengroßes Dankeschön! Mich freut es umso mehr, weil das später auf das gesamte Bundesland ausgeweitet wurde.

Die Digitalisierung hat in dieser schwierigen Zeit vielen einen guten Dienst erwiesen. Speziell Social Media ist aber auch zusehends zum Spielfeld für ungefilterte Kritik geworden. Wie gehen Sie damit um?

Haberhauer: Facebook & Co bieten zweifellos Riesen-Chancen. Man kann völlig unkompliziert mit anderen Menschen direkt in Kontakt treten; ihre Bedürfnisse und Wünsche erfahren und im Idealfall rasch reagieren. Auf der anderen Seite entfallen auf den Plattformen alle Hemmschwellen. Es braucht keine persönlichen Daten, um seinem Ärger Luft zu lassen. Soziale Medien sollen aber eine Info- und Austauschplattform bleiben.

Sie haben in Ihrem Wahlprogramm versprochen, Amstetten wieder besser zu machen. Wie weit sind Sie auf diesem Weg?

Haberhauer: Eine Stadt zu verändern, ist keine Arbeit für einige Monate. Wir stellen jetzt die Weichen für Maßnahmen, die zum Teil erst in 10 bis 20 Jahren ihre volle Wirkung entfalten. Der Fokus liegt unverändert auf den Themen Vereine, Gesundheit, Bildung, Soziales, Sport und Kultur. Erfreulicherweise haben wir es trotzdem in allen Bereichen geschafft, kurzfristig Akzente zu setzen. Beispiele dafür sind die 5er Session im Rahmen des Kultursommers, die neue Flutlichtanlage im Stadion, die mehreren Sportvereinen neue Trainingsmöglichkeiten bietet, oder die Innovationen beim Bauernmarkt – um nur einige zu nennen.

Vielfach sind wir aber schon große Schritte gegangen, um unseren Haupt-Zielen näher zu kommen. Ich denke hier an die Wirkstatt Hausmening, wo wir schon bald ein multifunktionelles Veranstaltungszentrum aus der Taufe heben werden oder die Präsentation der Pläne für die Umgestaltung des Stadtzentrums und des neuen Stadtbades. Auch mit der Gründung der Wirtschaftsraum Amstetten GmbH haben wir eine Jahrhundert-Chance genutzt.

Angesichts vieler zu erwartender Baustellen erhebt sich die Frage: Wie grün kann Amstetten künftig noch sein?

Haberhauer: Wir alle wissen, jede Stadt und jede Gemeinde hat nur eingeschränkte Ressourcen. Irgendwann gibt es kein Wachstum mehr. Genau aus diesem Grund haben wir jetzt einen verbindlichen Flächenwidmungsplan erarbeitet, der sehr viel Grünraum vorsieht und an dessen Grenzen nicht mehr gerüttelt werden darf.

Unser Ziel ist es, eine bestmögliche Lebensqualität mit wirtschaftlichen Interessen in Einklang zu bringen. Symbolhaft dafür sehe ich den neuen Hauptplatz. Weniger Verkehr und mehr Grün sollen das Stadtzentrum wohnlich und klimafit machen.

Viele Diskussionen gab es zuletzt um die Pläne für das neue Bad. Welche Vision verfolgen sie mit dem neuen Stadtbad?

Haberhauer: Unser Ziel ist es, die Bürger der Stadt auf unsere Reise mitzunehmen, sie in unsere Prozesse einzubinden. Da ist es durchaus normal, dass sich verschiedene Meinungen bilden. Uns war wichtig, eine Lösung zu finden, die drei Kriterien erfüllt: Wir brauchen eine Anlage, wo Kinder schwimmen lernen können, Sportler bestmögliche Trainingsbedingungen vorfinden und wo große, öffentlich zugängige Freizeitbereiche die Menschen zusammenführen. Der aktuelle Entwurf sollte das alles ermöglichen. Wichtig ist, dass wir mit einer so großen Investition Mehrwerte für eine möglichst breite Nutzung schaffen. Viele Vereins-Anfragen – unter anderem von den Beachvolleyballern, den Basketballern oder dem Schachclub – stimmen uns da sehr positiv. Es sind kleine Dinge, die in Summe ein großes Miteinander ermöglichen.

Stand dieser Gedanke auch bei der Gründung der Wirtschaftsraum Amstetten GmbH Pate?

Haberhauer: In dieses Projekt ist sehr viel Hirnschmalz geflossen. Eine Stadt funktioniert anders als eine Gemeinde. Das muss man erkennen und verstehen. In unserem Fall ist es gelungen, mit viel politischem Verständnis und Handschlagqualität Amstetten und 13 Umlandgemeinden zu einem gemeinsamen starken Kraftpaket zu bündeln. Die Strahlkraft muss von der Stadt ausgehen. Sie ist der Leuchtturm, den wir nun jung und dynamisch positionieren wollen. Ganz ohne Übertreibung: Amstetten hat so viel zu bieten. Darauf können und sollten wir stolz sein!

Wie würden Sie Ihren Führungsstil beschreiben?

Haberhauer: Ich bin zweifellos ein Teamplayer. Als Bürgermeister muss man die Menschen einfach mögen. Ich suche stets den Kontakt – sei es mit den Mitarbeitern im Haus oder mit der Bevölkerung. Jedes Gespräch ist wertvoll und muss auch Platz in einem vollen Terminkalender haben. Dafür bin ich gewählt und dafür drehe ich gerne eine Runde am Hauptplatz oder besuche unsere Ortsteile.

Wie darf man sich Ihren typischen Arbeitstag vorstellen?

Haberhauer: Ich beginne um sieben Uhr mit einem Besuch im Bürgerservice. Dort hole ich mir aktuelle Infos ab. Dann folgen interne Abstimmungen mit den Führungskräften, Besprechungen, Pressetermine etc. Die Mittagszeit nutze ich gerne für Businesskontakte. Am Nachmittag sind die Abteilungen, Vereine und Firmen der Stadtgemeinde an der Reihe. Der Abend gehört der Parteiarbeit und vermehrt wieder auch gesellschaftlichen Anlässen.

Und wann tanken Sie Ihre Akkus auf?

Haberhauer: Privat natürlich bei der Familie, wofür das Telefon im Normalfall auch ausgeschaltet wird. Für wichtige Dinge und Notfälle, wie es im Juli zum Beispiel beim Hochwasser war, bin ich natürlich immer erreichbar. Grundsätzlich ist die Arbeit selbst ein Energiespender. Das Engagement für Vorhaben löst oft eine Dynamik aus, die von vielen Menschen mitgetragen wird und entsprechend viel positive Energie frei werden lässt. Mit der Zeit lernt man auch, wo Energie gespart werden kann. Ideen, die einen im Moment nicht weiterbringen, lasse ich daher liegen und greife sie später an. Alles in allem macht es aber unglaublich viel Spaß, dieses Amt auszuüben! Die Freude teile ich übrigens mit vielen anderen Menschen inner- und außerhalb vom Rathaus.