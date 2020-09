„Man ist immer mit einem neuen Thema konfrontiert. Da ist es schon eine Herausforderung, dass man sich überall gut einliest, aber das macht die Tätigkeit auch so spannend. Und auch die Zusammenarbeit mit allen Kollegen der Stadtgemeinde schätze ich sehr“, erzählt Abteilungsleiterin Liane Harreither von ihrer Arbeit im Amstettner Kontrollamt.

Ein solches Kontrollamt wird vom Rechnungshof für Gemeinden ab 20.000 Einwohner empfohlen. In Amstetten gibt es die Abteilung schon seit 1978. Seitdem kümmert sich das Amt um die Prüfung der Gebarung der Stadtgemeinde und ihrer Gesellschaften. „Verpflichtend sind dabei die Rechnungs- beziehungsweise Jahresabschlüsse der Hoheitsverwaltung sowie der gemeindeeigenen Unternehmen zu prüfen“, erklärt Liane Harreither weiter. Jedes Jahr wird ein Prüfplan erstellt, in dem festgelegt wird, welche Bereiche mit einer Prüfung an der Reihe sind. „Das Ziel ist, dass wir in etwa alle zehn Jahre alle Bereiche überprüfen, also zum Beispiel die Bereiche Grundstücksvermietungen, Kanalgebühren oder die Stadtwerke“, berichtet die Abteilungsleiterin. Aber auch Bürgermeister wie Stadtamtsdirektorin können eine Prüfung von einzelnen Bereichen in Auftrag geben.

Empfehlungen mit spürbarer Wirkung

Schließlich werden Endberichte mit Empfehlungen verfasst und diese gehen weiter an den Bürgermeister sowie den Prüfungsausschuss, dem politischen Gremium im Gemeinderat, das unabhängig vom Kontrollamt agiert. Die Berichte des Kontrollamtes dienen dem Prüfungsausschuss jedoch als Grundlage für die eigenen Berichte und Empfehlungen.

„Oft sind es nur Kleinigkeiten, die aus unseren Empfehlungen heraus umgesetzt werden müssen“, erzählt Liane Harreither von der guten Arbeit im Rathaus. Rund alle zwei Jahre wird zudem über eine Vollzugsprüfung geschaut, ob die Empfehlungen umgesetzt worden sind.