Mitten in der Frauenkulturwoche „Ars Femina“ im März war plötzlich Schluss. Schluss mit dem gesellschaftlichen Leben und Schluss mit allen Kulturveranstaltungen. „Der Lock-Down aufgrund von Corona hat uns wirklich sehr getroffen. Das Kabarett der ‚Kernölamazonen‘ war die letzte Veranstaltung, die noch stattfinden konnte – wenn auch schon unter Auflagen. Es herrschte eine ganz sonderbare Stimmung. Der Auftritt wurde sogar gestreamt, denn die Kabarettistinnen wussten, es würde ihr letzter für eine längere Zeit sein“, erinnert sich die Leiterin der Kulturabteilung, Elke Strauß, zurück. In den Folge-Monaten fielen noch einige kulturelle Events der Stadtgemeinde ins Wasser, etwa die internationale Ausstellung „Die Experimentelle“ im Schloss Ulmerfeld, verschiedene Konzerte oder die Amstettner Höflichkeiten.

Multi-Instrumentalist zu Gast

Stadtgemeinde Amstetten Das neue Konzertformat „5er Session“ war im Sommer ein Publikumsmagnet. An fünf aufeinanderfolgenden Mittwochen spielten in fünf unterschiedlichen Locations fünf Bands lässige Konzerte.

Mittlerweile konnte die Abteilung Kultur und Tourismus der Stadtgemeinde aber wieder Aktivitäten setzen. Mit der Veranstaltungsreihe „5er Session“ gab es im Sommer bereits einen neuen Veranstaltungsreigen, der angepasst an die Covid19-Vorgaben innerhalb weniger Wochen auf die Beine gestellt wurde. „Fünf lässige Bands haben an fünf coolen Standorten in allen Ortsteilen Konzerte gegeben. Das Konzept ist sehr gut angekommen“, berichtet Elke Strauß.

Aktuell arbeitet die Abteilung an der ersten Amstettner Jazz-Night, die am 24. September im MozArt stattfindet. Als Opener spielt die regional bekannte Band „Suit up“. Haupt-Act ist das fulminante Stefan Gössinger Jazz Quintett. Stefan Gössinger ist der bekannte Multi-Instrumentalist „Bernd die Band“ aus der TV-Show „Sehr witzig!?“. Schon parallel dazu wird am Programm für die Amstettner Kulturwochen gearbeitet und eine Amstettner Funk-Night geplant. „Man muss heuer halt genau überlegen, wie was möglich ist“, erklärt Strauß.

750 Schüler in der Musikschule

Daniela Führer Auch die Bücherei ist nach dem Corona-Lockdown wieder gut besucht. Mit viel Herzblut betreut werden die Kunden vom Bücherei-Team mit (von links) Alexandra Karner, Karin Rafetzeder, Carina Taschl und Sylvia Wiesflecker (nicht am Bild: Marlene Schuster).

Die Abteilung Kultur und Tourismus mit ihren 50 Mitarbeitern hat aber noch viele weitere Aufgaben. Einen sehr großen Bereich machen dabei die Bildungsagenden aus. In der Regionalmusikschule werden rund 750 Schüler von 35 Lehrern unterrichtet und die Volkshochschule bietet über 400 Kurse und zählt rund 6.400 Teilnehmer jedes Jahr. Aber auch das Stadtarchiv als Hüter des geschichtlichen Erbes von Amstetten sowie die Stadtbücherei, in der 26.700 Medien zur Verfügung stehen und die von rund 2.500 aktiven Lesern pro Jahr genutzt wird, sind bedeutende Einrichtungen. „All diese Bereiche sind wichtige kommunale Angebote, die allesamt Teil der Kulturabteilung sind. Mir persönlich ist wichtig, dass alle mit Leidenschaft bei der Arbeit sind, professionell und serviceorientiert arbeiten. Denn die Leidenschaft und die Freude spürt man beim Ergebnis. Die Lösung und nicht das Problem, soll bei uns im Vordergrund stehen“, erklärt die Abteilungsleiterin.