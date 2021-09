Bereits seit Sommer 2020 gibt es in Amstetten die KlimaEntLaster, das erste Transportrad-Sharing Niederösterreichs. Alle Amstettnerinnen und Amstettner können sich kostenlos E-Transporträder ausleihen. Die Namensgebung ist dabei ein großes Thema und wurde von Kindergartenkindern und der Loft Kreativagentur übernommen.



Mit den Lastenrädern zieht in Amstetten ein neues Modell der nachhaltigen Mobilität ein. Im Rahmen des Leitprojekts „KlimaEntLaster“ sind nun mehrere Lastenräder in Amstetten unterwegs beziehungsweise ausleihbar. Die Ehre der Namensgebung eines der Lastenräder lag bei den Kindern im Landeskindergarten der Schulstraße, die sich besonders intensiv mit dem Thema Mobilität und Transportformen beschäftigt haben. Ziel der Namensgebung ist es, mit den Kindern das Thema nachhaltige Mobilität genauer zu erarbeiten und sie in Echtprojekte einzubinden.



Radfahren tut nicht nur unserer Gesundheit gut. Auch unsere Umwelt profitiert davon. Mit dem nachhaltigen Transportmittel kann jeder einen kleinen Teil dazu beitragen, Amstetten ein bisschen grüner zu machen. Abgesehen davon geht nichts über eine Radfahrt an der frischen Luft. Auch für die Sportmuffel ist zum Beispiel das Lastenrad Ari mit seiner Elektro-Unterstützung vorbereitet. So kann man die Radtour auch etwas gemütlicher angehen und kommt nicht ins Schwitzen. Dazu Vizebürgermeister Markus Brandstetter: „Das Radfahren in Amstetten bietet sich an. Mit einem Transportrad ist man schnell, es ist praktisch und bequem. Und in der Umgebung gibt es gerade mit dem Ybbs-Radweg viele schöne Strecken.“

Die Initiative „KlimaEntLaster“ arbeitet österreichweit und bietet für teilnehmende Städte kostenlose Transporträder an. Die Stadtgemeinde Amstetten nutzt dieses Angebot und stationierte mehrere Lastenräder in Amstetten.



Die Nutzungsmöglichkeiten der Lastenräder beschränken sich nicht nur auf das Privatvergnügen. In Amstetten wurde das Lastenrad bereits von zahlreichen Betrieben getestet. Bei Blumen Habersohn und Bäckerei Kirchdorfer wurde das Rad beispielsweise genutzt, um schnell, einfach und klimafreundlich zwischen den einzelnen Filialen zu pendeln.

Neben Amstetten haben auch die Städte Mattersburg und Freistadt KlimaEntLaster-Räder im Einsatz. Ziel ist auch, mit dem Angebot die von der Regierung angestrebte CO2-Reduktion von sieben Millionen Tonnen bis 2030 zu erreichen.



Buchen kann man die Lastenräder unter www.KlimaEntLaster.at. Gesucht werden auch noch „Radlgeber“, wo die auszuleihenden Räder stationiert werden. Bei Kauf eines Lastenrades gibt es seitens der Stadt eine Förderung von 400 Euro. Kauft man es in einem Amstettner Geschäft, bekommt man zusätzlich eine Gutscheinkarte in der Höhe von 100 Euro zur Unterstützung des regionalen Handels.