Vor rund einem Jahr wurde in Amstetten eine Initiative zum Ausbau der Glasfaser-Technologie gestartet. Mittlerweile ist das Gemeinschaftsprojekt von STADTwerke Amstetten und Kabel-TV Amstetten (Unternehmen der Landsteiner-Gruppe) voll auf Kurs.



„Digitalisierung ist die Grundlage vieler Geschäftsmodelle. Durch den Ausbau des Leitungsnetzes setzen wir in Amstetten wichtige zukunftsweisende Akzente, um den Schul- und Wirtschaftsstandort noch attraktiver für innovative Betriebe und Start-ups zu gestalten“, erklärt Bürgermeister Christian Haberhauer die Strategie.



In seine Kerbe schlägt auch STADTwerke-Direktor Jürgen Hürner: „Mit dem Ausbau tätigen wir einen weiteren Schritt in die digitale Zukunft und angesichts immer größerer Datenmengen sorgt die höhere Übertragungsgeschwindigkeit für deutlich mehr Lebensqualität sowohl im privaten als auch im professionellen Bereich.“



Derzeit wird ein von der Firma IKW erstellter Masterplan Schritt für Schritt abgearbeitet. Heruntergebrochen auf kleine Einheiten – sogenannte „Pops“ (Straßenzüge, Siedlungen etc.) – wird das Stadtgebiet in den nächsten Jahren möglichst flächendeckend mit High-Speed-Datenleitungen versorgt. „Wir arbeiten an einem Gesamtmosaik, das durch andere Bauvorhaben gesteuert wird“, sieht Thomas Landsteiner die Zusammenarbeit als koordiniertes Vorgehen, wo jeder Partner seine Ressourcen und Vorhaben einbringt. „Wir müssen den Ausbau wirtschaftlich vorantreiben und stimmen jede Etappe daher gut mit allfälligen Bauvorhaben der Stadtgemeinde und anderer Medien ab!“



Grundsätzlich passiert der LWL-Ausbau gemäß des definierten Ausbau-Bauplans. „Punktuell kann es für einen Gewerbebetrieb möglich sein, sich schon früher als geplant anschließen zu lassen“, ergänzt Hürner.

LWL-Netzausbaugeht gut voran

Freude herrscht über den Ausbau-Fortschritt bei den Schulen. Erfreulich: Zum Schulstart sind bereits die meisten Bildungsstätten direkt an das Glasfasernetz angeschlossen.

So verfügen unter anderem das Bundesgymnasium, die Sonnenschule und das Amstettner Bundesschulzentrum (HAK/HAS, HLW) über Direktanschlüsse an das Lichtwellenleiternetz. Die Volksschulen Allersdorf und Hausmening und die Mittelschule in Hausmening folgen in Kürze.



Starken Zuspruch hat das Projekt von Stadtrat Peter Pfaffeneder, verantwortlich für Wirtschaft und Digitalisierung: „Der krisenbedingt notwendig gewordene Trend zu Homeoffice und Schulunterricht von Zuhause hat umso mehr gezeigt, dass der Ausbau ehestmöglich vorangetrieben werden muss.“

MindestQuote für neue Anschlüsse

Damit die kostenintensiven Ausbauten auch wirtschaftlich zu vertreten sind, versuchen die STADTwerke und Kabel-TV möglichst viele Teilnehmer in den jeweiligen „Pops“ von einem Anschluss zu überzeugen.



Thomas Landsteiner: „Die Lichtwellenleiter-Offensive im Stadtgebiet wird im Gegensatz zu den umliegenden Gemeinden nicht von nöGIG gefördert. Daher brauchen wir eine Mindest-Anschlussquote, um den Ausbau in einem Teilgebiet vorantreiben zu können!“