Seit jeher bestimmt starker Unternehmergeist die wirtschaftliche Entwicklung in Amstetten. Als einer von vielen Betrieben hat die Familie Lininger mit innovativen Projekten an der Geschichte der Stadt mit geschrieben.

Das ehemalige Einrichtungshaus agiert heute als erfolgreicher Immobilienentwickler. Aushängeschild ist das Bürohaus an der B1, wo nächstes Jahr das 30-jährige Bestandsjubiläum gefeiert wird. Verteilt auf vier Ebenen und 4.000 m2 Bürofläche, arbeiten rund 150 Menschen im grau-weißen Blickfang, der von der Familie liebevoll verwaltet wird. „Wir geben dem Haus eine Seele und sind stolz auf unsere Mieter“, betont Martin Lininger.

Das Gebäude, in dem seit dem Vorjahr auch die NÖN mit einem modernen Mostviertel-Newsroom zu den Mietern zählt, wurde in den vergangenen Jahren laufend weiterentwickelt und präsentiert sich heute sehr zeitgemäß als ein barrierefreies Objekt mit Lift, moderner Haustechnik und 100 Parkplätzen. Mit dem Neubau der Heizanlage und einer Umrüstung auf LED-Beleuchtung trägt das Lininger-Haus auch dem Nachhaltigkeitsgedanken Rechnung.

„Jede Verbesserung ist eine persönliche Freude für mich“, so Lininger, der zusammen mit seiner Gattin Helene und Tochter Viktoria Nemec bereits an den nächsten Projekten in und um Amstetten feilt.

Zuversichtlich ist er auch im Hinblick auf einen neuen Mieter für die letzte freie Fläche des Hauses im Erdgeschoß: „Wir sind sehr positiv gestimmt, dass demnächst wieder eine Gastronomie einkehren wird.“