Ein verstopfter Kanal, ein voller Mülleimer, kaputte Geräte am Spielplatz oder wuchernde Sträucher entlang von Gehwegen: Jeden Tag stehen 70 Mitarbeiter des Bau- und Wirtschaftshofes der Stadtgemeinde im Einsatz und machen Amstetten ein Stück lebenswerter. Laufend bedarf es so vieler tatkräftiger Hände, um die 24.000-Einwohner-Bezirkshauptstadt samt 400 Hektar städtischer Waldflächen „in Schuss“ zu halten. „Wenn die Infrastruktur nicht in top Zustand ist, kann das gravierende Folgen haben – auch gesundheitliche! Man denke nur daran, wenn zum Beispiel Kanal oder Müllentsorgung nicht funktionieren“, gibt Stadtbaudirektor Manfred Heigl zu bedenken. Viele dieser laufenden Arbeiten, etwa in der Grünraumpflege oder bei der Wegeerhaltung, werden kaum von den Menschen wahrgenommen. „Amstetten ist eine sehr saubere Stadt. Man darf nie vergessen, wieviel manuelle Arbeit dahinter steckt“, verdeutlicht der Stadtbaudirektor.

„Leider werden wir auch immer wieder mit mutwilliger Zerstörung von Allgemeingut und den Folgen von Vandalismus konfrontiert“, so der Baudirektor. Er appelliert an alle BürgerInnen, gemeinsam das Allgemeingut zu schützen.

Projekt für Langzeitarbeitslose

Innerhalb der Abteilung Bauverwaltung wurde ein Integrationsprojekt für Langzeitarbeitslose installiert, ursprünglich über das AMS, wurde das Projekt von der Stadtgemeinde weiter geführt. „Drei Mitarbeiter, die vorher langzeitarbeitslos waren, kümmern sich für ein Jahr um Grünraumpflege und Wegeerhaltung. Danach wird gewechselt und es bekommen wieder drei Menschen eine neue Chance“, erklärt Heigl. Diese Aktion hilft Langzeitarbeitslosen, wieder zurück ins Arbeitsleben zu finden.

Auch Stadtplanung gehört dazu

„Unsere Abteilung betreut den gesamten öffentlichen Raum in der Stadt Amstetten. Beinahe jede Angelegenheit, die außerhalb der eigenen Liegenschaft der AmstettnerInnen stattfindet, betrifft die Bauabteilung“, erklärt Manfred Heigl den Tätigkeitsbereich seiner großen Abteilung, in der 24 MitarbeiterInnen in der Hoheitsverwaltung tätig sind. Ein ganz wesentlicher Teil der Arbeit dieser Bauabteilung betrifft auch die Stadtplanung. „Wir legen zum Beispiel fest, wo sich die Stadt überhaupt noch erweitern kann. Amstetten verfügt über ein langfristiges, örtliches Entwicklungskonzept, dessen konsequente Umsetzung der Bauabteilung obliegt. Dem gegenüber stehen eben die vielen, erwähnten tagesaktuellen Tätigkeiten wie zum Beispiel ein verstopfter Kanal. Die Bandbreite unserer Tätigkeit ist also wirklich sehr groß, da braucht man schon recht viel Flexibilität“, schmunzelt der Stadtbaudirektor.