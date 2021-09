Mit dem Schwerpunkt Gesundheit und Soziales ab dem Schuljahr 2021/2022 beginnt eine neue Ära für die Mittelschule in Mauer, deren Lehrpersonal und den Schülerinnen und Schülern.



Mit diesem neuen Schwerpunkt ist man ab September als Pilotschule in der Bildungsregion 3 Mostviertel verankert und damit einzigartig im Bezirk. Niederösterreichweit ist Mauer eine von sechs Bildungsstätten, deren Ziel es ist, Schüler stärker auf das Angebot der Gesundheits- und Krankenpflegeausbildungen aufmerksam zu machen, um langfristig dem Fachkräftemangel in diesem Bereich entgegenzuwirken.



Die Schülerinnen und Schüler der ersten Klasse, mit denen das Projekt gestartet wird, erhalten Gelegenheit, sich mit dem überaus wichtigen Thema Gesundheit zu beschäftigen. Dazu gehört auch gesunde Ernährung nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis.



Einmal im Monat wird von Schülern mit Unterstützung einer Lehrperson für Schüler eine gesunde Jause mit regionalen Produkten, Gemüse, Obst, gesunden Aufstrichen und Vollkornbrot oder -weckerln zubereitet. Zwei Stunden pro Woche sind als unverbindliche Übung zu den Themen nachhaltige Ernährung, Pflegeeinrichtungen, Berufsbilder oder Eigenmotivation vorgesehen.

Soziale Kompetenz am Stundenplan

Eine Stunde pro Woche beschäftigt sich als verbindliche Übung mit Sozialer Kompetenz. In der 4. Klasse gibt es ein Projekt mit dem Psychosozialen Betreuungszentrum des Landesklinikums Amstetten-Mauer.



Der Schwerpunkt soll fächerübergreifend gelehrt und gelebt werden. Einbezogen in das Projekt ist natürlich auch Schularzt Dr. Daniel Bauer. Zusätzlich wird eine Zusammenarbeit mit der Rotkreuz-Bezirksstelle Amstetten angestrebt. Unter dem Motto „Es soll mir gut gehen und es soll anderen gut gehen“ ergänzen Projektarbeiten wie zum Thema „Wasser“ oder „Achtsamer Umgang mit allem und allen“ den Schwerpunkt.



Um das Interesse der Schüler an Gesundheitsberufen zu wecken ist in Mauer auch eine Kooperation mit der Fachschule Gleiß angedacht, die eine dreijährige Ausbildung im Bereich der Sozialbetreuungs- und Gesundheitsberufe anbietet, was natürlich ein weiterführendes Angebot für die Absolventen der Mittelschule Mauer wäre. In Kontakt ist man aber auch mit der HLW Amstetten über ein mögliches gemeinsames Projekt zum Thema Bewegung, Sport und Gesundheit.

Eine zusätzliche Turnstunde

Bereits in der ersten Klasse ist eine Schwimm-Wanderwoche geplant. Eine zusätzliche Turnstunde soll auch für mehr Bewegung sorgen. Auf Skikurs geht es dann in der zweiten Klasse und in der dritten Klasse auf Sportwoche.



Eine Wienwoche wird in der vierten Klasse angeboten. Ergänzt wird dieses Angebot durch Wandertage, Lehrausgänge und Exkursionen passend zum jeweiligen Unterricht und Berufsinformation in der 3. und 4. Klasse. Förderunterricht ist im Bedarfsfall in allen Gegenständen vorgesehen. Besonderer Wert wird auf das soziale Verhalten gelegt. Den Schülerinnen und Schülern sollen Werte ebenso vermittelt werden wie Respekt gegenüber anderen Kulturen. In Anspruch genommen werden kann ebenso eine beaufsichtigte Nachmittagsbetreuung, die auch ein Mittagessen beinhaltet.



Um einen zeitgemäßen Unterricht anzubieten und die Schülerinnen und Schülern nach bestem Wissen und Gewissen zu fördern und um heute schon zu lernen, was morgen in der vernetzten Welt Standard ist, bedarf es auch einer optimalen Ausstattung der Schule mit zeitgemäßen Lehrmitteln.



Die Palette reicht von einem modernen Physiksaal mit Schülerversuchsgeräten und einer zeitgemäß eingerichteten Schulküche bis zu Laptops, Beamer und Internetzugang in allen Klassen. Natürlich dürfen auch ein Smartboard für interaktives Lernen, EDV-Räume und PCs mit Internetzugang für alle Schüler nicht fehlen.