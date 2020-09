Die Recycling-Pioniere der Amstettner Müller-Guttenbrunn Gruppe (MGG) tüfteln täglich an neuen Hightech-Anlagen zum Recycling von Metallen und Kunststoffen. Manchmal stehen sie jedoch vor Herausforderungen, bei denen sie einfach auf die Natur selbst zurückgreifen. So geschehen im Werk von MGG Metran in der Forstheide.

Dort wurde die immer größer werdende Taubenpopulation – wie an manch anderem Ort – zur Plage. Die Exkremente der Tiere verklebten wichtige elektrische Verbindungen, zudem entführten die Tiere viele Aludosen mit Essensresten. Diese Dosen fanden sich oft auf den Flachdächern wieder und verstopften die Regenrinnen.

Jäger statt Gift

Aus diesem Grund sah man sich bei MGG Metran gezwungen, den Tauben Einhalt zu gebieten. Als Recycling-Unternehmen stellt MGG den ökologischen Gedanken bei allen Entscheidungen in den Mittelpunkt – daher kamen Gift oder ähnliche Mittel gar nicht erst in Frage! Stattdessen entwickelte man die Idee, am Firmengelände Greifvögel anzusiedeln.

Selbstgebastelte, große Nistkästen wurden in der Hoffnung montiert, dass sich Wanderfalken ansiedeln mögen. Als geübter Jäger erbeutet dieser fast ausschließlich fliegende Vögel und Tauben stehen ganz oben auf seiner Speisekarte. Nach einem Jahr des vergeblichen Wartens nisteten sich tatsächlich Falken ein und die Population der Tauben konnte dank des neuen „Abfangjägers“ mittlerweile eingedämmt werden.

Die Falken fühlen sich am Areal von MGG Metran richtig wohl, denn mittlerweile brüten sie in den Nistkästen und ziehen ihren Nachwuchs auf. Erst vor wenigen Wochen schlüpften wieder Jungvögel aus den ausgebrüteten Eiern.

„Die Falken sind endgültig bei MGG Metran angekommen. Unsere Mitarbeiter staunen immer wieder, wenn sie die majestätischen Jäger bei ihren Flügen beobachten können“, freut sich MGG-Geschäftsführer Christian Müller-Guttenbrunn, dass die ökologische Taubenabwehr so gut funktioniert und die Recycling-Prozesse im Werk indirekt unterstützt.