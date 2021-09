Amstetten ist Wirtschaftszentrum, Kulturstadt, Schulstadt, Sportstadt und Einkaufsstadt. Amstetten ist aber auch und vor allem eines: eine grüne Stadt. Und Grün hat in der Bezirkshauptstadt viele Facetten, die sich im Gemeindegebiet mannigfaltig – manchmal unbeachtet und manchmal auch im Verborgenen – darbieten. Diese Kleinode an Naherholungsgebieten vor der Haustür, um die uns so manche Stadt beneidet, werden gerade in Zeiten der Klimaänderung immer wertvoller.



Amstettens grüne Schätze reichen vom Life-Projekt östlich der Allersdorfer Ybbsbrücke und dem Ybbs-Begleitweg über grüne Hinterhöfe, dem Schulpark und dem Jakobsbrunnenweg bis zum Spitalwald und der Forstheide.



Ein weiteres vor allem bei Joggern und Radfans sehr beliebtes Naturjuwel liegt im Südosten der Stadt: Die Doislau als Teil des Europaschutzgebietes „NÖ Alpenvorlandflüsse“ beherbergt den besonders schützenswerten Lebensraum der „Heißländen“ mit vielen seltenen Wildbienenarten und Orchideen.



Eine Möglichkeit, das grüne Amstetten hautnah zu erleben beziehungsweise zu erkunden, ist der neue Stadtwanderweg. Der Stadtwanderweg Gigerreith verbindet das Zentrum der Stadt Amstetten mit der Rotte Gigerreith. Dabei schlängelt sich der Weg auf schmalen Pfaden entlang des Edlabaches, vorbei an zahlreichen Feldern und Obstgärten durch Wiesen und idyllische Wälder.



Die gesamte Strecke ist gut markiert. Der Stadtwanderweg ist auch ideal für eine gemütliche Wanderung mit der ganzen Familie. Nach 4,8 km und rund einer Stunde und 10 Minuten Gehzeit erreicht man den Genuss-Bauernhof und Mostbaronbetrieb Distelberger, der sich mit seinen hausgemachten Spezialitäten für eine Stärkung anbietet.



Hat der Heurige einmal nicht geöffnet, kann man sich bei köstlichen Produkten am Selbstbedienungsplatzl oder in der Hängematte erholen.

Rund 22.000 Gegenstände umfasst das Mostviertler Bauernmuseum von Anton Distelberger in Giggereith, das größte volkskundliche Privatmuseum Österreichs. Besichtigungen sind jederzeit gegen Voranmeldung unter 07479/73341 möglich. Otmar Gartler



Sollte die Zeit für den gesamten Stadtwanderweg (hin und zurück 9,6 km und einer Dauer von 2:20 Stunden) nicht reichen, ist der 20-minütige Rundweg direkt in Gigerreith zu empfehlen. Die 1,2 km, ausgehend vom Genuss-Bauernhof, machen bestimmt Lust auf mehr.