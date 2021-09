City Games, „Stadtluft“, „Move Amstetten“ – moderne Events und Marken prägen neuerdings das Gesicht der Bezirkshauptstadt. Was sich dahinter verbirgt, sind viele kreative Kräfte aus der Bevölkerung und das Stadtmarketing-Team um Georg Trimmel. Ihr erklärtes Ziel: ein positives Image aufbauen und das Stadtzentrum stärken!



„Wir sind keine Einzelkämpfer“, betont Trimmel. „Unser Weg ist der des partizipativen Stadtmarketings, also mit starker Beteiligung der Bürger! Wir laden alle in unsere Projekte ein, denen die Gestaltung der Stadt am Herzen liegt!“

Was künftig noch intensiviert werden soll, funktioniert mit den neuen Formaten schon ganz gut. „Zum Beispiel bei den City Games, für die am 4. September der Startschuss gefallen ist. Da bilden wir den Rahmen und arbeiten mit Menschen und Vereinen zusammen, die schon zuvor Positives für die Stadt gemacht haben“, ist der Stadtmarketing-Geschäftsführer überzeugt, dass das viel Strahlkraft bringt.



Und Trimmel möchte seine Bemühungen noch vertiefen – hin zu allen Alters - und Gesellschaftsschichten.

Als erstes Resultat soll nächstes Jahr ein nachhaltiger Second Hand-Flohmarkt die Stadt beleben.

„Junge Menschen haben zum Teil ganz andere Vorstellungen von der Zukunft. Der Konsum teilt sich da mit unter die Stufe mit den Themen Regionalität und Nachhaltigkeit“, begründet Trimmel.



Ergänzend zu den klassischen Flohmärkten, die es auch weiter geben soll, zielt das neue Format auf die starke Beteiligung von Ausstellern und Verkäufern ab.



„Die Idee hat sich bereits sehr erfolgreich entwickelt. Dabei wird nicht nur verkauft. Die Märkte sind geprägt von einer netten Atmosphäre, gutem Essen und Trinken sowie Musik“, hofft Trimmel auf viele Ideen der Teilnehmer.

„Stadtluft“ ist bereits Kult

In einer breiten Beteiligung sieht der gebürtige Reinsberger auch den Erfolg der Stadtprodukte. „Viele Produzenten haben sich in unsere Rahmenidee eingebracht und ihr schon so etwas wie Kult-Status verliehen“, freut er sich und nennt ein aktuelles Beispiel: „Mit dem neuen Stadtluft-Cider vom Distelberger Toni haben wir erst kürzlich das Angebot erweitern dürfen. Der passt perfekt zum urbanen Auftritt der Stadt!“



Und wenn er heute schon mehr Anfragen bekommt, als er in der „Stadtluft“-Produktfamilie unterbringt, dann sieht Trimmel das als Bestätigung für den Weg und als Signal für weitere Neuerungen.

Übergangsjahr zum neuen Hauptpatz

Wie diese aussehen, dazu möchte der Stadtmarketing-Chef noch nicht zu konkret werden. „Wir werden alle bestehenden Formate ansehen und notfalls überarbeiten,“ sieht er vereinzelt Handlungsbedarf.



Corona hat in seinen Augen zwar viele Veranstaltungen verhindert und fertige Konzepte auf die lange Bank geschoben, die Ausnahmezeit beschleunigt aber auch Veränderungsprozesse.



Einige Termine sollen aber ihren fixen Platz im Eventkalender behalten – so es die Corona-Entwicklung zulässt. Die Weihnachtsmärkte am Hauptplatz und in Ulmerfeld zum Beispiel oder die Stadtflohmärkte und die heuer sehr erfolgreiche Veranstaltung „Sommernacht in der Rathausstraße“. Letztere kann sich Trimmel durchaus in anderen Teilen der Stadt vorstellen. Auch die City Games und die Sunday Morning Sessions sollen 2022 wieder auf den Veranstaltungskalender.

Darüber hinaus reiht Trimmel Veranstaltungshighlights im Fasching, um den Tag des Mostes und um den Schulschluss-Donnerstag auf einer Wunschliste ganz oben ein.



Was ab nächsten Herbst die Pläne beeinträchtigen wird, sind die Umgestaltungsarbeiten am Hauptplatz. „Aber auch da werden wir mit einem gut geplanten Baustellenmanagement Wege finden, um vor allem die Geschäfte nicht zu sehr unter dem Übergangszeitraum leiden zu lassen“, verspricht der Stadtmarketing-Chef.



Stationärer Handel vor Veränderungen

Großer Herausforderungen sieht Georg Trimmel für den Handel. „Wie uns viele Gespräche mit anderen Stadtmarketing-Organisationen und Fachleuten in ganz Europa bestätigen, läuft derzeit ein starker Veränderungsprozess im stationären Handel. Er wird zwar ein wichtiger Teil des Stadtlebens bleiben, muss aber um andere Nutzungen oder Dienstleistungen erweitert werden. Das hat natürlich weitreichende Auswirkungen“, weiß Trimmel. „Wir müssen uns daher damit auseinandersetzen, wie die Innenstädte der Zukunft ausschauen. Und vieles deutet darauf hin, dass diese mehr Räume zum Wohlfühlen sein müssen, mit viel Atmosphäre.“

Dass Amstetten hier großes Potenzial hat, sieht Trimmel nicht nur im aktuellen Stadterneuerungsprogramm vom Stefan Lettner, einem der führenden Experten im deutschsprachigen Raum, bestätigt. „Wichtig ist, dass wir dieses Potenzial bestmöglich nutzen und mit viel Selbstbewusstsein in die Zukunft gehen! Wir haben allen Grund, stolz auf unsere Stadt zu sein!“