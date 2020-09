Seit über 20 Jahren bewegt das Fitnessstudio „Energy Fitness“ die Menschen. Und alle Altersschichten fühlen sich hier sichtlich wohl: „Wir haben sehr viele zufriedene Kunden – bis weit über 80 Jahre hinaus“, freut sich „Energy Fitness“-Inhaber Martin Freudenschuss über den anhaltenden Zuspruch seiner Kunden in den mittlerweile 18 „Energy Fitness“-Studios österreichweit. „Wir sind sehr gut aufgestellt im Gesundheitsbereich, da arbeiten wir mit vielen Ärzten und Physiotherapeuten zusammen. Aber auch für Sportler haben wir viel geschaffen – Vereinsmitglieder vom SKU, VCA oder den Falcons sind bei uns in Amstetten Stammgäste, weil sie hier einfach die besten Bedingungen vorfinden!“

Die Schließung während des Corona-Lockdowns habe man auch gut genutzt: „Wir haben viel verändert, denn wir bleiben nie stehen. Wir bieten unseren Mitgliedern jetzt noch mehr Möglichkeiten“, erklärt Martin Freudenschuss. Daher gibt es jetzt im September auch für (Wieder-)Einsteiger einen 100-Euro-Wertgutschein (siehe Coupon). „Das entspricht dem Startpaket und dem ersten Monat Training“, erklärt Freudenschuss.

Energy Fitness Chris Colen und Christian von Falkenstein liefern sich am Samstag, 19. September, im neuen Wrestling-Bereich ein spannendes Match!

Auch für seine Events ist „Energy Fitness“ weithin bekannt. Nach der erfolgreichen, alljährlich stattfindenden „Fight Night“ im März gibt es nun Mitte September zwei neue Formate, die viele Freunde des Kraftsports anziehen sollen: Am Donnerstag, 17. September findet erstmals ein „Amateurbankdrück“-Cup statt. „Zugelassen sind Teilnehmer, die in den letzten drei Jahren nicht bei Kraftbewerben gestartet sind. Es gibt drei Altersklassen sowie eine Damenklasse – und es winkt ein Preisgeld von 100 Euro. In erster Linie soll aber der Spaß im Vordergrund stehen und man lernt dabei die richtigen ÖVK-Wettkampfbedingungen kennen!“, lädt Martin Freudenschuss ein.

Am darauf folgenden Wochenende, am Samstag, 19. und Sonntag, 20. September, von 9 bis 18 Uhr findet erstmals die Staatsmeisterschaft im Kraft-Dreikampf bestehend aus Bankdrücken, Kniebeugen und Kreuzheben in der Volksbank-Arena statt. „Im Kraftdreikampf war Amstetten früher eine Hochburg und hat viele starke Leute rausgebracht. An diese Tradition knüpfen wir an und mit über 120 Startern wird es die größte Staatsmeisterschaft, die es in Österreich je gab. Wir hoffen dann auch in der Folge darauf, die Europa- und Weltmeisterschaft hier her zu kriegen“, erzählt der Fitnessstudio-Chef. Organisiert wird das Großevent vom KSC Amstetten und der Bewerb läuft unter dem Titel „Peter-Saliger-Gedächtnismeisterschaft“ - am Samstagabend gibt es nach der Eröffnung des neuen Wrestling-Bereiches übrigens noch ein Wrestling-Newcomermatch: mit Chris Colen und Christian von Falkenstein!