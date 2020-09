Zahnarzt und Facharzt für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie DDr. Wolfgang Nemec bietet neben den kassenzahnärztlichen Leistungen drei Schwerpunkte an: Ästhetische Zahnheilkunde, Zahnimplantate und Behandlungen in Narkose. Verträge bestehen mit allen Kassen.

Wolfgang Nemec ist 35 Jahre alt. Er war nach seinem Humanmedizinstudium in Wien und Heidelberg und dem Studium der Zahnmedizin in Regensburg zuletzt als Facharzt für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie am Klinikum Wels-Grieskirchen tätig. Nun erfüllte er sich seinen Traum. Eine modern eingerichtete Praxis mit einem speziell ausgestatteten chirurgischen Eingriffsbereich. Er setzt auf modernste Technik und einen hochwertigen Hygiene- und Behandlungsstandard.

Die angenehme Atmosphäre, die ideale Lage durch die Bahnhofsnähe, Barrierefreiheit und klimatisierte Räume sind dabei sehr einladend.

„Mitte September eröffnen wir nun einen weiteren speziellen Behandlungsbereich für professionelle Mundhygiene und Bleaching“, kündigt er uns an. „Wir sind dankbar und freuen uns sehr über die zahlreichen positiven Rückmeldungen seit der Eröffnung“, sagt uns DDr. Nemec stolz.