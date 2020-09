Druckfrisch liegt er auf dem Tisch: der Spielplan-Katalog 2020/21 der Johann Pölz-Halle Amstetten. Wie jedes Jahr bedeutet das auch heuer den Start in das bevorstehende, neue Veranstaltungsjahr, das im September beginnt. Und doch ist diesmal alles anders. Das Coronavirus hat seit März diesen Jahres auch die Kultur- & Veranstaltungsbranche grundlegend verändert. Wenig ist fix, vieles muss variabel und flexibel gehandhabt werden, Entscheidungen werden oft erst „in letzter Sekunde“ getroffen.

Veranstalten in Zeiten von Corona

Covid-19 hat seit März zur Folge, dass rund 20 Veranstaltungen, die im Frühjahr 2020 in der Johann Pölz-Halle angesetzt waren, großteils in den Herbst verschoben werden mussten.

Durch die Berücksichtigung des 1-Meter-Sicherheitsabstandes bei der Bestuhlung der Johann Pölz-Halle sowie die Umsetzung eines gesetzlich vorgeschriebenen Covid-19-Präventionskonzepts kann ab September wieder veranstaltet werden. Mehr als 60 Veranstaltungen umfasst der Spielplan der kommenden Saison, der erstmals von Geschäftsführer Christopher Prassl zusammengestellt wurde.

Viele Highlights

Peter Cornelius, Gernot Kulis, Harri Stojka, STS-Urgestein Schiffkowitz, Nina Proll samt Band, Ilja Richter, Max Volkert Martens, Simone Rethel, Viktor Gernot und Andi Borg, um nur einige Namen zu nennen, werden sich in der Pölz-Halle „die Klinke in die Hand geben“. Mittendrin lokale Größen wie Walter Kammerhofer, Sigrid Horn oder die Vierkanter.

Neben bekannten Namen ist der Spielplan gespickt mit vielen Sprech- und Musiktheater-Highlights, wie dem Musical „Der Mann von La Mancha“, dem Operetten-Klassiker „Zwei Herzen im Dreivierteltakt“ von Robert Stolz, oder „Mr. President First“ von Stefan Zimmermann.

Abgerundet wird der Spielplan mit viel klassischer Musik und diversen Gastspielen mit Sigrid Horn, den Tiger Lillies, Ernst Molden und Der Nino aus Wien sowie Kabarett-Highlights von Klaus Eckel, Omar Sarsam oder Lainer & Putscher.

Und auch für die Kleinsten unter den Theaterbesuchern gibt es jede Menge Programm. Der Bogen spannt sich von „Bibi Blocksberg“ und „Der Feuerwehrmann Sam“ bis hin zu „Ein Schaf für’s Leben“.

„Es ist nun an der Zeit, wieder Leben in die Johann Pölz–Halle zu bringen. Nach der monatelangen Schließung freuen wir uns, am 17. September mit einem Konzert des „Selini Quartetts“ in die neue Saison starten zu können. Es ist an der Zeit, unserem Publikum mit der Möglichkeit, Kultur zu genießen, wieder ein Stück Normalität zu bieten. Wir freuen uns darauf, Sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen!“, so der Geschäftsführer der AVB, Mag. Christopher Prassl.

Programm & Karten: www.avb.amstetten.at