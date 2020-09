Beide zeichnet eine langjährige Erfahrung in der Diagnostik und Therapie neurologischer Erkrankungen aus. Zur Abklärung von Polyneuropathie, Karpaltunnelsyndrom, Abklärung von Nervenschäden nach einem Unfall, etc. steht eigens ein ENG/EMG-Gerät in der Ordination zur Verfügung.

Neben der klassischen Schulmedizin erfreut sich auch die Akupunktur zunehmender Beliebtheit. Dieses Angebot wird von den Patienten gern angenommen, denn die ganzheitliche Behandlung von Körper und Seele reicht weit über das neurologische Spektrum hinaus. „Die Akupunktur wird in der traditionellen chinesischen Medizin seit 2000 Jahren angewandt. Mit dieser alternativen Methode lassen sich akute sowie chronische Krankheiten therapieren. Weiters fördert sie die Selbstheilungskräfte, entspannt Geist und Körper und ist nahezu frei von Nebenwirkungen“, erklärt Dr. Katja Nescak.

Diagnose und Behandlung bei:

EMG/ENG (Elektromyographie/Elektroneurographie)

Akupunktur

Kopfschmerzen wie Migräne, Spannungs- und Clusterkopfschmerz

Vorbeugung und Nachsorge bei Schlaganfall

Bewegungsstörungen wie Parkinson Krankheit, Chorea Huntington

Degenerative Erkrankungen wie ALS

Nervenerkrankungen wie Karpaltunnelsyndrom, etc.

Unruhige Beine (Restless legs Syndrom)

Gesichtslähmung

Muskelerkrankungen

Epilepisie u.a. Anfallsleiden

Demenzdiagnostik und -therapie

Entmarkungskrankheiten, Multiple Sklerose

Tumoren von Gehirn und Nervensystem

Infos & Kontakt:

Nikolaus Lenau Straße 2

3300 Amstetten

0676/7610001

www.neurologie-amstetten.at

Öffnungszeiten:

kurzfristige Termine nach telefonischer Vereinbarung