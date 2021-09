Das Jahr 2020 hatte es auch für die Teams der Mostviertler NÖN-Ausgaben in sich. Denn im ersten Quartal stand der Umzug der bisherigen vier Redaktionsbüros aus Amstetten, Waidhofen/Ybbs, Melk und Purgstall in den neuen NÖN Newsroom an.

Die NÖN bündelt mit dieser Zusammenlegung der Teams ihre Kräfte, um qualitativ und quantitativ in einer auch für Medien immer herausfordernder werdenden Zeit noch besser aufgestellt zu sein. Auch das Mostviertel geht damit den Weg, den das Wald- und Weinviertel sowie der Zentralraum bereits 2019 eingeschlagen haben und der auch im Industrieviertel umgesetzt wird.

Die fünf Mostviertler NÖN-Ausgaben Amstetten, Haag-St. Valentin, Melk, Erlauftal und Waidhofen/Ybbs erscheinen dabei aber weiterhin als eigenständige Produkte – unter der Führung der fünf Redaktionsleiter Hermann Knapp, Ingrid Vogl, Markus Glück, Christian Eplinger und Andreas Kössl. Die Rolle des Chefs vom Dienst nimmt im Mostviertel Christian Eplinger ein.

Die Anzeigenleitung im gesamten Gebiet obliegt Hans Schoder. Sport-Ressortleiter im Mostviertel ist Raimund Bauer.

Der NÖN Newsroom Mostviertel ist im Lininger-Gebäude auf zwei Ebenen aufgeteilt. Im zweiten Stock finden Sie die Räumlichkeiten der Redaktion und das Sekretariat, im dritten Stock ist die Anzeigenabteilung untergebracht.