Neuer Standort – bewährtes Team! In wenigen Tagen übersiedelt das Mostviertler Familienunternehmen nach Greinsfurth (Leiner-/Lutz-Kreisverkehr) in seinen neuen Firmensitz. Das topmoderne Gebäude wird damit zum Dreh- und Angelpunkt des Autohauses Öllinger.

Das Unternehmen vergrößert und modernisiert sich im Dienste seiner Kunden damit ganz enorm: „Der knapp 1.000 Quadratmeter große Schauraum bietet viel Platz für die Modellvielfalt von Opel und Toyota, sowie neuerdings auch MG; die topmodern eingerichtete Werkstatt mit Lackiererei, Karosserie-Spenglerei und Waschstraße sowie das riesige 5-Sterne-Reifenhotel zählen zu den modernsten ihrer Art.

14 E-Ladestationen allein im Außenbereich dokumentieren die zukunftsorientierte Ausrichtung des Unternehmens. Das Haus soll zur Wohlfühl-Zentrale für unsere Mitarbeiter und Kunden werden“, so Ing. Karl Öllinger. „Als innovatives Familienunternehmen sind wir mit diesem neuen Standort für unsere Kunden noch mehr ,Alles aus einer Hand‘-Partner als bisher. Von Beratung und Autokauf über Versicherung und Finanzierung bis hin zu Reparatur und Schadenabwicklung – bei uns wird Mobilität zum Erlebnis für Kunden und Mitarbeiter!“

Frischer Wind weht auch in der Führungsetage: Seit Anfang 2020 leitet Geschäftsführer Bogdan Strobl, MBA, den Familienbetrieb mit rund 40 Mitarbeitern – bereits tatkräftig unterstützt von Laura und Matthias Öllinger. Gemeinsam möchte die junge Generation am Ruder mit Innovation und Engagement auch die junge Generation an Autofahrern von der Kompetenz und dem außergewöhnlichen Service des Autohauses Öllinger überzeugen!