„Was gibt es Schöneres, als für die Stadt zu arbeiten, in der man verankert ist?“ so Markus Györök, Leiter der Abteilung Personal und Organisation der Stadtgemeinde Amstetten. Es ist besonders wichtig, dass sich die 400 Mitarbeiter der Stadtgemeinde (mit Aushilfsarbeitern sind es bis zu 600) an ihrem Arbeitsplatz wohl fühlen. „Wir achten darauf, dass wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wo es möglich ist, flexible Arbeitszeiten gewähren und eine sehr gute Work-Life-Balance anzubieten“, erklärt er.

Dazu gehört in Zukunft auch die Möglichkeit zu mehr Home Office. „Derzeit haben wir das Home Office noch kaum im Einsatz. Wir müssen uns dafür die Arbeitsläufe noch genau anschauen und zuerst die rechtlichen und technischen Voraussetzungen schaffen. Überhaupt wird uns das Thema Digitalisierung in den nächsten Jahren stark begleiten“, weiß Györök. Demnach sei ein wichtiges Thema der Zukunft seiner Abteilung, künftig auch mehr digital aufzutreten. Bei der Personalsuche etwa. „Soziale Medien erlangen auch in diesem Bereich immer größere Bedeutung“, erklärt er weiter.

Die Stadtgemeinde Amstetten bietet ein sehr breites Spektrum an Berufen an: von Polizisten und Arbeitern über Verwaltungsbedienstete oder Sozialarbeiter bis hin zu verschiedensten Lehrberufen.

Beliebt bei Ferialpraktikanten

Besonders beliebt ist die Stadtgemeinde als Arbeitgeber bei Ferialpraktikanten im Sommer. „Normalerweise nehmen wir 100 Ferialpraktikanten auf, aufgrund von Corona waren es heuer etwas weniger, um die 80“, berichtet Markus Györök. Die Zeit der Corona-Krise habe außerdem eines ganz deutlich gezeigt: „Die Stadtgemeinde ist ein krisensicherer Arbeitsplatz. Das ist der große Vorteil des öffentlichen Dienstes. Natürlich haben wir in der Zeit des Lock-Down versucht, so wenig Mitarbeiter wie möglich gleichzeitig einzusetzen. Doch die Infrastruktur wie Wasser, Energie oder Müll müssen auch in Krisenzeiten funktionieren, eine der wichtigsten Aufgaben der Stadtverwaltung. Durch diese Versorgungspflicht, aber auch einige kreative Beschäftigungsansätze hat auch kein Bediensteter der Stadtgemeinde durch Corona seine Arbeit verloren“, unterstreicht Markus Györök.