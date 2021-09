Die Schaupp Bauplanungsgmbh steht für höchste Qualität beim Hausbau: MASSIV-HAUS: 38 cm Ziegelmauerwerk Vollwertziegel. Wir verwenden nicht die im Reihenhausbau in der Regel genutzte günstige Polystyrolwärmedämmung („Styropor“), sondern den EDER V38W Vollwertziegel mit seinen hervorragenden Werten bei Energiesparen und Schallschutz. Dieses 38 cm dicke mit Mineralwollflocken gefüllte Außenmauerwerk ist zwar in der Anschaffung teurer, hält aber viel länger und muss nicht gewartet werden. In der Lebenszyklusbetrachtung rechnet sich das.

Schutz vor sommerlicher Überhitzung

Die großen Fenster bringen viel Licht ins Haus. Neben dem dicken Ziegelmauerwerk sorgen eine extensive Dachbegrünung, Dachvorsprünge und gedeckte Terrassen trotzdem für ein angenehmes Raumklima auch in heißen Sommern.

Ausstattung

Die 117 m² großen Häuser bieten 5 Zimmer, mit einem eigenen Schlaf- oder Arbeitszimmer und einem Bad im Erdgeschoss. Neben der Terrasse gibt es einen massiven von außen zugänglichen Abstellraum. Das Bad im Obergeschoss verfügt über Badewanne, eigene Dusche sowie 2 Waschtische.

Angeboten werden die Häuser zum Fixpreis belagsfertig ab € 297.800. Schlüsselfertig-Pakete mit Böden und Fliesen können individuell vereinbart werden.

SCHAUPP BAUPLANUNGS GmbH,

Günzing 16, 3325 Ferschnitz

Sven Carich

Tel. 07473/6866-11

Nähere Informationen und den Prospekt findet Sie unter www.schaupp-haus.at