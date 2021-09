Regionalität fördern, innovative Produzenten unterstützen und das Markenzeichen der Moststraße – die Birne – modern interpretieren, das sind Zielsetzungen der Craft-Bewegung. Dies wird bereits seit mehreren Jahren von der Moststraße forciert, daher gilt sie gilt als wesentlicher Treiber der Mostviertel Craft Veranstaltungsreihe. Die Stadt Amstetten eignet sich besonders gut als Austragungsort – inmitten der weitläufigen Kulturlandschaft der Moststraße bildet die Stadt das urbane Zentrum der Mostviertel-Craft Szene. Nicht zuletzt aufgrund der Vielfalt innovativer Unternehmen und Produzenten Amstettens.

Die Individualität des Betriebes steht dabei im Fokus. Kleinstbetriebe, Manufakturen und Produzenten zählen neben Kunsthandwerkern und Gastronomen ebenso zur Mostviertel Craft-Szene. So lassen sich in Amstetten sowohl Craft-Biere, Craft Cider, Craft Spirits, wie beispielsweise Whisky oder Gin, als auch Craft Food und Craft Produkte aus der Kunst- und Handwerksszene finden. Die Besucher und Besucherinnen erwartet ein Genuss- und Regionserlebnis auf mehreren Ebenen.

More Whisky ist das Motto des Craft Events in der Feierabendbar im Stadthotel Gürtler am 24. September. Mit Whisky und Hochprozentigem von der Destillerie Farthofer, die seit 2018 sogar eine eigene Mälzerei besitzen, um Ihre „Vom Feld in die Flasche-Philosophie“ und damit Mostviertel Craft komplett umsetzen zu können, wird die Regionalität und Individualität auch mit Live Jazz-Musik gefeiert. Den Abschluss findet die Veranstaltungsreihe beim Auftakt zu den Wildwochen im Panoramastüberl am 22. Oktober.

Weitere Infos zu den jeweiligen Veranstaltungen sowie Updates sind online zu finden unter www.mostviertel-craft.at .