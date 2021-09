Die Rudolfsbahn verbindet Amstetten mit Waidhofen/Ybbs und den drei weiteren Gemeinden Allhartsberg, Sonntagberg und Kematen und bietet eine alltagsfähige und klimafreundliche Alternative zum Autoverkehr. Eine Werbeaktion wurde in einer intensiven und engagierten Zusammenarbeit der Gemeinden, der ÖBB, dem VOR und dem Mobilitätsmanagement Mostviertel der NÖ-Regional ausgearbeitet und ist ein einzigartiges Projekt zur Stärkung einer regionalen Bahnlinie.



Ausgangslage für die Aktion sind die verbesserten Takte mit stündlichen beziehungsweise halbstündlichen Verbindungen, Abendzüge von Amstetten nach Waidhofen/Ybbs bis um 0:11 Uhr sowie der Einsatz der komfortablen, modernen Cityjet-Garnituren. Die Hauptzielgruppe der Kampagne sind die Auto-Pendler an der Weyerer Bundesstraße.



Den Kern der Initiative bildet die Idee, dass der Zug nicht nur klimafreundlicher als das Auto ist, sondern auch zeitlich die Nase vorne hat. Man spart sich 10 Minuten reiner Fahrzeit und natürlich auch die lästige Parkplatzsuche. „Amstetten verfügt mit der Westbahnstrecke über eine großartige Anbindung an das Bahnnetz.

Umweltfreundliche Alternative

Auch innerhalb der Region bestehen bereits gute Verbindungen – und diese gilt es zu stärken. Mit einer guten Bahnverbindung können wir den Amstettnerinnen und Amstettnern eine umweltfreundliche Alternative zum Auto bieten“, freut sich Bürgermeister Christian Haberhauer über das erweiterte Angebot und das gemeinsame Engagement.



„In der Zusammenarbeit der Städte Amstetten und Waidhofen steht das Thema Mobilität ganz oben auf unserer gemeinsamen Arbeitsliste.



Wir haben das Glück, dass mit der Rudolfsbahn unsere Städte ein leistungsfähiges öffentliches Transportmittel verbindet. Für die Zukunft wünsche ich mir den Ausbau der Zughaltestellen entlang der Rudolfsbahn, sodass längere Züge eingesetzt werden können und mehr Transportkapazität für die Bevölkerung zur Verfügung steht.

Denn wir brauchen gerade für die Erreichung der Klimaziele ein attraktives Angebot für unsere Schüler und Pendler“, so Vizebürgermeister Markus Brandstetter.