„Unser Handelsunternehmen gibt es seit 1723. Wir haben immer mit hochwertigen Produkten gehandelt. Wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt, nicht das Produkt. Und so lange ich es mir leisten kann, bleib ich dabei!“ Deutliche Worte hat Schlafberater Christian Dunkl, wenn er auf die hohe Qualität seiner Produkte angesprochen wird.

„Wir verkaufen kein Bett, keine Matratze und keinen Lattenrost, ohne vorab akribisch den Ist-Zustand unserer Kunden im Bezug auf deren Schlafgewohnheiten hinterfragt zu haben. Zum Beispiel: Ist das Liegeprofil aus ergonomischer Sicht korrekt? Ist die Schulter entlastet? Gibt es genug Stütze im Taillenbereich? Wie sieht es um die Lebensumstände aus - Stichwort Sport, Arbeit etc.? Fragen wie diese werden in einem ausführlichen Analyseprotokoll Punkt für Punkt erfasst und mit gesundheitlichen, ergonomischen und orthopädischen Eckdaten abgeglichen.“

Die Frage ist immer, ob es irgendwelche Probleme gibt und wie ein individuell abgestimmtes Schlafsystem dagegen wirken kann. Am Ende gibt es eine Empfehlung. „Die kann schon einmal unerwartet ausfallen“, wie Dunkl verrät. „Es muss nicht zwangsläufig die härtere Matratze die Bessere sein oder die teurere!“

Der Erfolg dieser Methode gibt dem Amstettner Familienunternehmen recht: 80 Prozent der Neukunden kommen auf Empfehlung ins Fachgeschäft. Ebenso hoch ist der Anteil jener, die sich zuvor bereits auf der Firmen-Homepage informiert haben.

„Sich grundsätzlich mit dem Thema Schlafgesundheit zu beschäftigen, ist enorm wichtig. Rund ein Drittel unserer Lebenszeit verbringen wir schlafend im Bett. Die Gestaltung unseres Schlafzimmers und insbesondere das Bett sind daher sehr bedeutend“, so Dunkl. „Wer nachts gut und ausreichend schläft, ist tagsüber leistungsfähig und damit voll fit!“

Gelernt Aus eigener Erfahrung

Wie wichtig es ist, dass der Körper beim Schlafen sowohl druckentlastend und stützdynamisch gebettet wird, wurde dem Firmenchef am eigenen Leib spürbar. „Als Jugendlicher hatte ich enorme Probleme mit der Wirbelsäule! Erst später wurde klar, dass die eigentliche Ursache ein Skiunfall mit kompliziertem Bruch war. Ich hatte ständig Verspannungen, ging mit Kreuzweh schlafen und stand auch wieder mit Schmerzen auf. – Bei einem Matratzenseminar hatte ich das Glück einen Ergonomie-Professor und Sportwissenschaftler kennenzulernen. Dieser zeigte mir, welche positive Auswirkungen eine ergonomisch auf mich abgestimmte Schlafunterlage bringt. Ich experimentierte mit vielen Matratzenmodellen und stehe seither nur mehr entspannt und schmerzfrei auf! – Wahnsinn was im Hinblick auf Regeneration in einem guten Schlafsystem für Potenzial drinnen steckt!“

Privat

Wie komplex das Thema Schlafplatz ist, daran lässt Dunkl keine Zweifel. Gut ist es in jedem Fall, zu einem System zu greifen, das man im Nachhinein verändern kann. Ob dies austauschbare Elemente sind, die eine Matratze weicher oder fester machen, geänderter Luftdruck bei einem Luftbett oder Einstellmöglichkeiten beim Lattenrost – alles ist wichtig.

Frühere Fachmeinungen, wie „hart ist gesund“, sind einfach falsch, warnt er. „Das ist stark vom Gewicht der Person abhängig und meist wird „weich“ mit „Durchhängen“ verwechselt! – Ein zu hartes Bett kann jedoch zu eingeschlafenen Händen, Hüftproblemen und Verspannungen führen.“

Fakt ist: Die Generationskrankheiten rund um den Stützapparat werden durch geänderte Lebensumstände – sprich zu viel Sitzen bei der Arbeit, falscher sportlicher Ehrgeiz und vieles mehr – immer schlechter“, so Dunkl. „Ich kenne Kunden, die mit 17 Jahren schon drei Bandscheibenvorfälle haben.“

Minimale 40 Cent pro Tag

Heute wird für Urlaub, Sport und Freizeit sehr viel Geld ausgegeben. Der Schlafexperte bringt das mit einer einfachen Rechnung auf den Punkt: „Wenn heute jemand 1.500 Euro in 14 Tage Urlaub investiert, dann kostet der Tag über 100 Euro. Und das Geld ist in zwei Wochen verpufft. Wenn ich im Gegensatz dazu 1.500 Euro in ein Schlafsystem investiere, hab ich dieses im Minimum 10 Jahre und zahle nur gut 40 Cent pro Tag. Das ist das, was der tägliche Urlaub und bestmögliche Regeneration im Bett kosten!“ Dunkl weiter: „Heute wird viel mehr in Optik und Design investiert, als in das ,Innen-Drin‘. Gute Matratzen gibt es bei uns schon ab 500 Euro.“

Um Kunden das optimale Preis-Leistungsverhältnis bieten zu können, arbeitet Christian Dunkl mit zwei Einkaufsverbänden und sieben Lieferanten aus Österreich und Deutschland zusammen. Aus deren Angeboten sucht er die optimalen Schlafsysteme heraus.

„Was mich persönlich traurig macht, ist, dass uns die Werbung heute vorgaukelt, dass nichts mehr einen Wert hat! Der Konsument wird mit Mondpreisen und Schmäh-Rabatten geblendet. Billigprodukte – meist umweltschädlich produziert – werden um die halbe Welt transportiert und landen spätestens nach 3-4 Jahren auf dem Sperrmüll. Das ist doch ein Irrsinn! - Darum setzten wir seit Generationen auf Langlebigkeit und Top-Produkte und dadurch auch auf Nachhaltigkeit, noch bevor das ‚modern‘ wurde.“

Spezialist aus Überzeugung

Ehrliche Qualität zum fairen Preis lautet das Motto von Christian Dunkl, der seine zufriedenen Kunden weit verstreut hat. Weiterempfehlungen von einer Ärztin aus dem Innkreis freuen ihn genauso wie Lieferungen nach Tulln, Wien oder Hartberg. „Ich mache meine Arbeit aus Überzeugung und weil ich sie als Berufung sehe! Das schafft persönliche Zufriedenheit und die soll man bei uns – im wahrsten Sinn des Wortes – spüren!“

DUNKL WOHNEN & SCHLAFEN

Wiener Straße 9

3300 Amstetten

T +43 7472 / 62 147

www.dunkl.at