Vor mehr als 1.000 Jahren, am 15. August 995 wurde Ulmerfeld erstmals in einer Tauschurkunde Bischof Gottschalks von Passau erwähnt. Die Urkunde bezieht sich auf die Übergabe Ulmerfelds („Zudamaresfelt“) durch König Otto III. an den Bischof von Freising. Im Jahr 1189 erwarb das Hochstift Freising für alle seine Besitzungen von Kaiser Friedrich Barbarossa das Recht des sogenannten „Burgwerks“. 1321 erfolgte der Ausbau der Burg zum Verwaltungszentrum.

In der Burg befanden sich die Gemächer des Bischofs sowie die Wohnung des Pflegers und des Burghauptmannes im sogenannten Palas. 1803 endete die Freisinger Herrschaft mit der Säkularisation. Zwischen 1808 und 1823 befand sich das Schloss in staatlicher Verwaltung und wechselte danach häufig die Eigentümer. 1930 ging das Schloss in das Eigentum der Neusiedler AG über und wurde 1975 von der Großgemeinde Amstetten zum Kaufpreis von 80.000 Schilling erworben.

Das Schloss beherbergt ein ortsgeschichtliches Museum und im Schlossturm die historische Waffensammlung vom Amstettner Waffenmeister Ernst Urschitz († 7. Jänner 2003). Gezeigt werden über 400 verschiedene Waffen, beginnend mit den Kriegswerkszeugen der Kelten und der Hallstattkultur bis zu denen des beginnenden 19. Jahrhunderts.

Ziel der Sammlung ist es, den Besuchern Wissen über die handwerkliche Geschicklichkeit und über die künstlerischen Fähigkeiten unserer Vorfahren zu vermitteln. Der 23 m hohe Turm dient auch als Aussichtswarte mit einem Rundblick auf das Mostviertel. Die Freskenreste in der Säulenhalle stammen aus dem frühen 17. Jahrhundert.

Die gotische Schlosskapelle aus dem 14. Jahrhundert besticht mit besonders bedeutsamen Wandmalereien, der Rittersaal und das Bischofszimmer mit einer Original-Holztramdecke aus der Zeit um 1600. Seit 1965 steht das Schloss unter Denkmalschutz.

Verschiedenste Veranstaltungen

Das Schloss eignet sich perfekt für Konzerte, Theater, Vorträge, Lesungen, Ausstellungen und Kleinkunst-Darbietungen ebenso wie für Seminare, Tagungen, Firmenfeste, Geburtstagsfeiern und andere gesellschaftliche Anlässe. Brautpaare, die eine besondere Atmosphäre und ein gediegenes Ambiente bevorzugen, sind im Schloss Ulmerfeld – dem Hochzeitsschloss des Mostviertels – gerade richtig.

Die Säulenhalle bietet sich als adäquater Rahmen für eine standesamtliche Trauung an. Die gotische Schlosskapelle ist ideal für den kirchlichen Segen oder die kirchliche Trauung im kleinen Kreis. Der romantische Arkadenhof bietet die Möglichkeit für eine anschließende Agape sowie für das Fotoshooting. Zusätzlich stehen natürlich auch der historische Wehrturm, der Hexenturm und die Wiese vor dem Schloss zur Verfügung.

Neuer Schlossheuriger

Besonders auf ihre Rechnung kommen seit Anfang Juli Heurigenfans beim Schlossheurigen Ulmerfeld. Angeboten werden feinste Heurigenschmankerl und Köstlichkeiten aus der Region. Die hausgemachten Spezialitäten reichen von warmen Hauptspeisen über eine Schlossplatte bis zur Speck- oder Fitnessjause.

Das Schlossheurigenteam: Geschäftsführerin Manuela Mutenthaler und Markus Gröbl Otmar Gartler

Natürlich dürfen zum Kaffee keinesfalls täglich frische Mehlspeisen fehlen. Jeden Sonntag ab 9 Uhr warten auf die Besucher köstliche Frühstücksvariationen. Geöffnet ist der Schlossheurige vorläufig bis Jahresende jeden Freitag und Samstag von 16 bis 23 Uhr und Sonntag von 9 bis 20 Uhr.

Reservierungen unter 0676/7111608. Angedacht ist jedenfalls, den Schlossheurigen auch im nächsten Jahr weiterzuführen. Ein weiteres Highlight wartet ab 2. Oktober mit dem eigenen Ortsbräu „ULHAUNEU“ auf die Gäste. Gebraut wird das von Tourismusgemeinderätin Martina Wadl für den Ortsteil Ulmerfeld-Hausmening-Neufurth initiierte Bier von Joachim Schnabl.

Neben dem Heurigen während der Öffnungszeiten wird das Ortsbier auch bei ADEG Bruckner in Hausmening, dem lokalen Lebensmittelhandel und in der Sunshine Gallery in der Rathausstraße erhältlich sein.