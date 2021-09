Der Amstettner Schmetterlingsgarten blühte bereits in seinem ersten Jahr bunt und vielfältig. In Kooperation mit Natur im Garten wurde auf mehreren Teilflächen der Stadtgemeinde Amstetten entlang des Mühlbaches ein Schmetterlingsgarten angelegt. Dabei wurden hauptsächlich Arten ausgewählt, die wichtig für Schmetterlinge sind. Natürlich profitieren neben den Schmetterlingen auch andere Insektenarten und beispielsweise auch Vögel.



Besonders üppig blühend zeigte sich die kleine Fläche bei der Landesberufsschule in kräftig roter Blütenpracht des Mohnes. Auch die drei anderen Teilflächen rund um den Motorikpark blühten bereits im ersten Jahr nach der Aussaat bunt und artenreich. Die Flächen sind so gestaltet, dass nicht nur eine reine Wildblumenwiese ausgesät wurde, sondern auch Wildgehölze wie Schlehdorn, Liguster oder Himbeere gepflanzt wurden. Diese Blühwiesen sind einerseits schön anzusehen und stellen andererseits für viele Arten Schutzräume im städtischen Raum dar.



Umweltgemeinderätin Michaela Pfaffeneder erklärt: „Durch das Projekt soll die Bevölkerung nicht nur für das Thema Schmetterlinge sensibilisiert werden, sie soll aktiv aufmerksam gemacht werden, dass gegen das Artensterben etwas unternommen werden muss.“ „Artenschutz beginnt direkt vor der Haustüre, im besten Fall schon im eigenen Garten. Dies soll mit dem Projekt Schmetterlingsgarten vermittelt werden“, ergänzt Umweltstadtrat Hörlezeder.



Am Projekt beteiligen sich in Niederösterreich 30 Gemeinden, österreichweit werden 85 Schmetterlingsgärten angelegt.