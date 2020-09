„Glaub an Dich“, der Slogan aus „200 Jahre Sparkasse“ prägt unübersehbar die moderne Glasfassade der Sparkasse im Mostviertler Einkaufszentrum, Neufurth.

„Wir wachsen nachhaltig und setzen mit der neuen Wohlfühl-Filiale bzw. mit dem Kompetenzcenter Mostviertel ein Bekenntnis zur persönlichen Finanzberatung in der Region“, unterstreicht Direktor Adi Hammerl die Investition.

Hans Schoder

Das Finanzzentrum für Geldangelegenheiten ist ein echtes Schmuckstück und bietet sowohl Privatkunden als auch Firmenkunden die besten Voraussetzungen für professionelle Finanzdienstleistungen. Filialleiter Uli Wurzer: „Wir wollen ein Treffpunkt für die Menschen in den Ortsteilen Ulmerfeld-Hausmening, Neufurth und Mauer werden. Eine beruhigte Zone inmitten des Fachmarktzentrums. Wir wollen, dass die Kunden zu uns kommen und mit uns reden!“

Dass sich ein Besuch in der 310 m2 großen Filiale allemal lohnt, beweist nicht nur die angenehme Atmosphäre mit vier hochmodernen Beratungsbüros, sondern auch die sieben Mitarbeiter, die aus den ehemaligen Standorten in Hausmening und Mauer übersiedelt sind und als bewährte Ansprechpersonen zur Verfügung stehen.

Direktor Hammerl: „Das gesamte Leistungsportfolio, das die Sparkasse in Amstetten anbietet, haben wir auch hier in der neuen Filiale!“

Von Ostarrichi bis Jupiter Dolichenus

Hans Schoder

Die Beratungsbüros tragen Symbole und Namen der Region. Auf den gläsernen Portalen sind „Ostarrichi“, das Schloss Ulmerfeld, eine Mostbirne und die römische Statue „Jupiter Dolichenus“ (Relikt aus der Römerzeit in Mauer) zu sehen.

Im Sinne einer „Bank für alle“ wurde bei der Planung großer Wert auf Barrierefreiheit und Nachhaltigkeit gelegt. Das unterstreicht die neue Filiale zum einen bei der Geldversorgung (unterfahrbarer Ein- und Auszahler) und einem barrierefreien WC zum anderen mit modernster Haustechnik.

Eine beheizte, monolithische Bodenplatte sorgt zusammen mit einer modernen Deckenkühlung das ganz Jahr über für ein Wohlfühlklima. Die umweltfreundliche Energie dafür liefert eine 15kWp Photovoltaik-Anlage am Dach des Kompetenzcenters.

Blickfang im neuen Haus ist zweifellos das stimmungsvolle Panoramabild im Foyer, das die Regionalitäts-Philosophie der Sparkasse Amstetten eindrucksvoll veranschaulicht.

„Neben der Zentrale in Amstetten sehen wir das neue Kompetenzcenter als zweiten Leuchtturm, der ins Ybbstal ausstrahlt“, verrät Hammerl. Im Sinne der Regionalität wurden auch die Kassazeiten erweitert und die SB-Bankomaten an den alten Standorten in Mauer und Hausmening belassen.

„Wir sind ein gesundes Institut, wollen bewusst wachsen und haben das große Glück, in unserem Stiftungsauftrag die Förderung der Region verankert zu haben.“

Ein Herz für Schule, Kunst und Sport

„Unser Förderauftrag lautet: Tut Gutes für die Menschen in der Region. Begleitet sie im Finanzleben und stiftet einen Mehrwert für Land und Leute! Natürlich müssen wir auf wirtschaftliche Stabilität und alle Regulatorien achten. Das ist wichtig für unsere Kunden. Unser Eigentümer ist die Stiftung. Wir müssen daher keine hohen Dividenden ausschütten“, so Direktor Hammerl.

Ein Beispiel ist die Schulförderung. Thomas Fasching, Marketingverantwortlicher in den Reihen der Sparkasse Amstetten: „Viele haben sich zuletzt aus diesem Segment zurückgezogen. Wir haben unsere Unterstützungen nicht gekürzt, selbst wenn wir nach dem Werbe-Erlass kaum mehr präsent sein dürfen. Jugend und Zukunft sind uns einfach ein Anliegen!“

Den Förderauftrag sieht Fasching in vielen weiteren Bereichen erfüllt – allen voran Kultur und Sport. So soll die neue Sparkassen-Filiale künftig auch als Kleinbühne dienen. „Wir hatten ein volles Programm geplant, müssen aber aufgrund von Corona vieles verschieben“, so der Marketing-Spezialist. „Einen kleinen Anfang machen wir trotzdem. Unter dem Titel ,Musikalisches Wohnzimmer‘ werden wir im Herbst ein Konzert veranstalten, das eine ausgewählte Besucherschar von 20 Personen live vor Ort erleben darf (Karten werden verlost). Alle anderen können via Live-Stream dabei sein. Wir sehen das als Pilotprojekt, dem noch viele andere folgen sollen!“

Detail am Rande: Die Erste Bank und Sparkassengruppe wurden im Herbst im Zuge einer Umfrage des Magazins Gewinn auf Platz eins der beliebtesten Marken gewählt. „Die 200-Jahr-Feier hat vielen bewusst gemacht, wofür wir da sind“, freut sich Direktor Hammerl.